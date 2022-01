Japaner verpasst mit Platz fünf in Bischofshofen allerdings seinen zweiten Grand Slam – Erster ÖSV-Tageserfolg bei der Tournee seit Dezember 2016

In dieser Galerie: 2 Bilder Daniel Huber hat seinen ersten Weltcupsieg gelandet. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA Ryoyu Kobayashi auf dem Weg zum Gesamtsieg. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Bischofshofen –Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat wie vor drei Jahren die Vierschanzen-Tournee gewonnen, den erneuten Grand Slam mit Siegen in allen Bewerben aber verpasst. Der 25-Jährige musste sich am Donnerstag in Bischofshofen beim ersten Weltcupsieg von Daniel Huber mit Rang fünf begnügen. Huber sorgte für den ersten österreichischen Tournee-Tageserfolg seit 30. Dezember 2016. In den Gesamtwertung war Jan Hörl als Achter bester Österreicher.

"Das war ein geiler Tag. Ich hatte schon ein paar zähe Wochen hinter mir. Manchmal habe ich schon ein bisschen an mir gezweifelt, aber heute war es unglaublich, wir haben die letzten Tage noch viel gefeilt. Aber dass es so ausgeht, damit kann man nicht rechnen. Daheim den ersten Sieg, das sind so viele Emotionen", freute sich Huber nach dem Heimerfolg.

Kobayashi gewann die Gesamtwertung überlegen mit 24,2 Punkten vor dem Norweger Marius Lindvik. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht wegen des Grand Slams, aber ich freue mich sehr, dass ich den goldenen Adler zum zweiten Mal gewonnen habe", so Kobayashi. (APA, red, 6.1.2022)

Skisprung-Weltcupergebnisse vom Donnerstag in Bischofshofen:

1. Daniel Huber (AUT) 286,8 (136,5/137,0)

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 282,4 (136,5/136,0)

3. Karl Geiger (GER) 281,9 (140,5/132,0)

4. Yukiya Sato (JPN) 281,1 (139,0/134,5)

5. Ryoyu Kobayashi (JPN) 277,8 (133,5/133,5)

6. Robert Johansson (NOR) 277,7 (133,0/135,0)

7. Jan Hörl (AUT) 275,3 (130,0/136,0)

8. Markus Eisenbichler (GER) 275,2 (133,0/134,0)

9. Lovro Kos (SLO) 273,6 (132,0/144,0)

10. Marius Lindvik (NOR) 271,5 (126,0/139,0)

11. Philipp Aschenwald (AUT) 269,1 (136,0/132,5)

12. Wladimir Zografski (BUL) 261,5 (130,5/135,0)

13. Piotr Zyla (POL) 260,9 (128,0/134,0)

14. Junshiro Kobayashi (JPN) 260,4 (129,5/135,0)

15. Anze Lanisek (SLO) 257,5 (127,5/132,0)

16. Timi Zajc (SLO) 255,9 (133,0/129,0)

17. Constantin Schmid (GER) 255,7 (130,5/130,0)

18. Clemens Aigner (AUT) 255,5 (128,5/131,0)

19. Daniel Tschofenig (AUT) 254,4 (129,0/129,5)

20. Manuel Fettner (AUT) 250,2 (137,5/132,0)

21. Peter Prevc (SLO) 247,0 (129,0/127,5)

22. Michael Hayböck (AUT) 245,5 (126,5/127,5)

23. Pius Paschke (GER) 245,1 (130,5/126,0)

24. Stefan Kraft (AUT) 245,0 (124,0/129,0)

25. Stephan Leyhe (GER) 242,4 (130,0/125,5)

. Gregor Deschwanden (SUI) 242,4 (129,0/124,5)

27. Dawid Kubacki (POL) 235,0 (128,0/123,0)

28. Killian Peier (SUI) 231,5 (124,0/123,5)

29. Ziga Jelar (SLO) 230,7 (125,0/124,0)

30. Jewgenij Klimow (RUS) 225,2 (126,5/118,5)

Endstand der 70. Vierschanzen-Tournee:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1.162,3

2. Marius Lindvik (NOR) 1.138,1

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 1.128,2

4. Karl Geiger (GER) 1.123,6

5. Markus Eisenbichler (GER) 1.117,6

6. Robert Johansson (NOR) 1.107,9

7. Lovro Kos (SLO) 1.093,0

8. Jan Hörl (AUT) 1.075,7

9. Daniel Huber (AUT) 1.069,9

10. Yukiya Sato (JPN) 1.064,7

11. Stephan Leyhe (GER) 1.021,9

12. Philipp Aschenwald (AUT) 1.009,9

13. Killian Peier (SUI) 993,6

14. Gregor Deschwanden (SUI) 987,7

15. Piotr Zyla (POL) 889,5

16. Timi Zajc (SLO) 776,6

17. Junshiro Kobayashi (JPN) 771,0

18. Anze Lanisek (SLO) 756,4

19. Daniel Tschofenig (AUT) 756,2

20. Stefan Kraft (AUT) 751,4

21. Peter Prevc (SLO) 734,1

Weltcup-Gesamtwertung (nach 13 Bewerben):

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 841

2. Karl Geiger (GER) 785

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 613

4. Marius Lindvik (NOR) 543

5. Markus Eisenbichler (GER) 471

6. Anze Lanisek (SLO) 401

7. Stefan Kraft (AUT) 395

8. Jan Hörl (AUT) 380

9. Robert Johansson (NOR) 369

10. Killian Peier (SUI) 338

11. Daniel Huber (AUT) 301

Nationencup (13):

1. Deutschland 2292

2. Österreich 2015

3. Norwegen 2011

4. Japan 1639

5. Slowenien 1564

6. Polen 677

7. Schweiz 539

8. Russland 347

9. Bulgarien 28

10. Finnland 22