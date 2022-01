Die Inter-Spieler beim Aufwärmen in Bologna. Man hätte ihnen mitteilen können, dass es kein Spiel geben wird. Foto: imago images/LaPresse/Paolone

Bologna – Der erste Spieltag der italienischen Fußball-Serie-A im neuen Jahr ist zu einer Farce geworden. Gleich vier für Donnerstag angesetzt gewesene Partien wurden verschoben, darunter auch das Heimmatch von Marko Arnautovics FC Bologna gegen Titelverteidiger und Tabellenführer Inter Mailand. Zahlreiche Coronafälle und ein unkoordiniertes Vorgehen von Liga und Behörden sorgten für reichlich Verwirrung.

Kuriosum in Bologna

Wie vom Serie-A-Protokoll vorgesehen, wärmten die Inter-Spieler in Bologna auf, die Schiedsrichter inspizierten den Stadionrasen. Allerdings fehlte die Mannschaft des FC Bologna, weil sie tags zuvor von der lokalen Gesundheitsbehörde nach zahlreichen positiven Corona-Tests in eine sieben- bis zehntägige Quarantäne geschickt worden war. Ob Arnautovic infiziert ist, war nicht bekannt, der ÖFB-Teamspieler ist aber zumindest geimpft.

Gemäß den Liga-Vorgaben wird die Partie nun mit einem 3:0 für dessen Ex-Club Inter gewertet, weil Bologna nicht angetreten ist. Selbst der regierende Champion war damit nicht glücklich, wie Club-Direktor Beppe Marotta in einem Interview mit Sky Sport Italia zugab. "Die Situation ist chaotisch. Spiele werden durch lokale Behörden abgesagt, die unabhängig entscheiden. Man müsste ihren Einfluss reduzieren, sonst werden wir solche Situationen noch oft erleben", sagte Marotta.

Strafverifizierungen

Tatsächlich spielten sich ähnliche Szenen schon am Donnerstag in drei weiteren Stadien ab. Atalanta vs. Torino, Salernitana vs. Venezia und Fiorentina vs. Udinese wurden ebenfalls abgesagt, hier sind Strafverifizierungen zugunsten von Atalanta, Venezia und Fiorentina zu erwarten.

Der Liga-Rat hatte sich laut Medienberichten noch am Mittwochabend zu einer kurzfristig einberufenen Sitzung wegen der aktuellen Corona-Lage getroffen. Allerdings entschied er demnach, dass es keine Verlegung von Partien geben werde. Die Serie A hatte sich schon zuvor darauf berufen, dass es keine Regel gebe, die eine Verlegung vorsehe, wenn einem Team zu wenig Spieler zur Verfügung stünden. (APA/Reuters, 6.1.2022)