Dornbirn unterliegt nach 3:0-Führung in Bozen noch in Verlängerung

Stillleben. Foto: imago images/Eibner

Wien – Der KAC hat in der von Corona-Widrigkeiten eingeschränkten ICE Hockey League einen ungefährdeten 4:2-Heimerfolg gegen die Graz99ers gefeiert. Die Vienna Capitals unterlagen am Donnerstag in Znojmo mit 3:5. Dornbirn verlor in Bozen trotz Dreitoreführung noch 3:4 nach Verlängerung. Die drei anderen Spiele fielen aufgrund medizinischer Vorsichtmaßnahmen nach Covid-Fällen in den Reihen beteiligter Clubs aus.

Matchwinner für den KAC waren die Doppeltorschützen Manuel Ganahl und Paul Postma. Mit Graz besiegten der Meister das letzte Team, gegen das man in dieser Saison noch nicht erfolgreich gewesen war.

Caps von vier auf sechs

Im Duell zwischen den Capitals und Znojmo setzte sich zum vierten Mal in dieser Saison das Heimteam durch. Am 28. Dezember waren die Wiener 4:2 erfolgreich gewesen. Durch die Auswärtsniederlage im ersten Match beider Teams im neuen Jahr rutschten die Caps vom vierten auf den sechsten Platz zurück.

Der Tabellenvorletzte Dornbirn lag beim Zweiten in Bozen bereits 3:0 – zweimal traf Colton Beck – vorne, musste aber trotzdem in die Verlängerung. In der Overtime kassierten die Vorarlberger dann auch noch den entscheidenden vierten Gegentreffer.

Die Matches Linz gegen Tabellenführer Salzburg und Ljubljana gegen Pustertal waren am Mittwoch abgesagt worden. Die Partie Innsbruck gegen den VSV wurde kurzfristig noch am Spieltag auf unbestimmte Zeit verschoben. In den vergangenen beiden Runden waren vier beziehungsweise drei Spiele ausgefallen. (APA, 6.1.2022)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 36. Runde:

Donnerstag

Black Wings Linz – EC Red Bull verschoben

Salzburg HC Innsbruck – EC Grand Immo VSV verschoben

HC Znojmo – spusu Vienna Capitals 5:3 (0:1,2:1,3:1)

EC-KAC – Moser Medical Graz99ers 4:2 (2:0,1:0,1:2)

HCB Südtirol Alperia – Dornbirn 4:3 n.V. (0:0,0:1,3:2,1:0)

Bulldogs Olimpija Ljubljana – Pustertal Wölfe verschoben