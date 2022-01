Ein Großaufgebot der Polizei war am Donnerstagabend in Wiener Neustadt im Einsatz (Symbolbild). Foto: imago images / Ralph Peters

Wiener Neustadt – Bei einem Streit am Bahnhof Wiener Neustadt sind am Donnerstagabend Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden. Es handelte sich um eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen mit Migrationshintergrund, bestätigte die Polizei am Freitag auf Anfrage Medienberichte. Drei Beteiligte wurden den Angaben zufolge verletzt, davon eine schwerer. Es gab zumindest zwei Festnahmen. Ermittlungen sind im Laufen.

Die Gruppen sollen auch Messer bei sich gehabt haben. Da die Lage zu Beginn des Einsatzes unklar war, wurde ein Großaufgebot an Polizisten, darunter auch das Einsatzkommando Cobra, zum Bahnhof beordert. Der Zugverkehr war vorübergehend eingestellt. Im Rahmen der Ermittlungen sollen auch Aufnahmen aus den Überwachungskameras am Bahnhof ausgewertet werden. (APA, 7.1.2022)