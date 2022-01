Die Polizei griff den Tatverdächtigen im Zuge einer Sonderfahndung auf (Symbolbild). Foto: APA / Barbara Gindl

Wien – Ein 46-Jähriger soll seine Ex-Frau am Donnerstagnachmittag in Wien-Floridsdorf mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die 41-Jährige befindet sich im Krankenhaus. Laut Aussendung der Landespolizei Wien ist das Opfer nicht in Lebensgefahr. Der Beschuldigte wurde festgenommen.

Die Polizei wurde zunächst alarmiert, weil die Frau von ihrem Ex-Mann bedroht worden sein soll. Bei Eintreffen der Polizei war der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort. Die Frau wurde zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion gebracht. Telefonisch wurde dem Tatverdächtigen ein Betretungs-, Annäherungsverbot sowie vorläufiges Waffenverbot erteilt.

Mutmaßliche Tatwaffe im Pkw gefunden

Nach der Vernehmung ging die Frau wieder nach Hause. Vor dem Wohnhaus soll ihr Ex-Mann bereits auf sie gewartet haben. Er soll sie mit einem Messer angegriffen haben. Zeugen alarmierten Einsatzkräfte. Der Mann flüchtete in einem Pkw. Im Zuge einer Sonderfahndung wurde der 46-jährige türkische Staatsangehörige vorläufig festgenommen.

In seinem Fahrzeug wurde ein Küchenmesser, die mutmaßliche Tatwaffe, gefunden. Der Mann befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Seine Vernehmung soll laut Polizei Wien im Laufe des Freitags stattfinden. (agr, 7.1.2022)