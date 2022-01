Ein Experiment von Forschern der israelischen Ben-Gurion-Universität des Negev sorgt derzeit für einiges Aufsehen im Internet, haben sie doch das erste "Fish Operated Vehicle" – also ein von einem Fisch gesteuertes Fahrzeug – gebaut. Und gesteuert ist dabei nicht übertrieben, wie ein Video demonstriert.



Anvisieren

In dem Clip ist zu sehen, wie ein Goldfisch durch seine Bewegungen ein auf Rädern angebrachtes Aquarium durch einen Raum lenkt. Und zwar nicht einfach nur nach Zufall. Er steuert direkt auf ein farblich markiertes Ziel zu und bekommt bei der Ankunft dann eine Belohnung dafür.

Die Steuerung funktioniert dabei mithilfe einer über dem Becken angebrachten Kamera. Diese erfasst die Bewegungen des Fischs von oben. Schwimmt dieser nun an den Rand des Aquariums, wird das gesamte Vehikel in die Richtung, in die sein Körper zeigt, bewegt. Für all das kommt eine selbstgeschriebene Software zum Einsatz, die auf einem Raspberry Pi 3B+ läuft.

Eindeutiges Ergebnis

Im Verlauf des Experiments kamen sechs unterschiedliche Fische zum Einsatz. Jedes Mal, wenn sie ihr Ziel erreichten, wurden sie belohnt. Die Menge der Belohnung war davon abhängig, wie schnell sie die Aufgabe meisterten. Die Position des Ziels wurde dabei immer wieder verändert, zum Teil kamen auch andersfarbige Markierungen als Ablenkung zum Einsatz. Das Ergebnis war immer dasselbe: Sämtliche Goldfische meisterten die Aufgabe nach der Einlernphase problemlos. (red, 7.1.2022)