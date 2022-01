Die Elga bezweifelt, dass die Pläne so kurzfristig umgesetzt werden können. Auch die IT-Services der Sozialversicherung haben Bedenken

Eigentlich soll die Impfpflicht bereits ab Februar gelten: Ab Mitte des Monats würden nach den Plänen der Regierung Ungeimpfte einen Brief bekommen, der sie zum Stich auffordert. bei Nichteinhaltung drohen ab Mitte März Strafen. Dieser Zeitplan ist allerdings unrealistisch, findet die Elga Gmbh, die unter anderem für die Umsetzung zuständig ist: Die Impfpflicht ließe sich technisch erst ab zumindest 1. April bewerkstelligen, schreibt sie in einer öffentlichen Stellungnahme.

Konkret schreibt das Gesetz vor, dass Ärztinnen und Ärzte bestimmter Fachrichtungen, die eine Zulassung haben, Personen von der Impfpflicht befreien können. Diese Einschränkung auf bestimmtes Fachpersonal sei nicht umsetzbar, so die Elga.

Zudem will die Regierung, dass das zentrale Patientenindex, ein Verzeichnis aller Patientinnen und Patienten im Land, erweitert wird: Sämtliche in Österreich gemeldeten Personen sollen künftig darin eingetragen werden. Auch das sei kurzfristig nicht möglich.

Auch für IT-SV ist der Plan "ambitioniert"

Auch für die IT-Services der Sozialversicherung (IT-SV) scheint der Plan der Regierung "ambitioniert". Das schreibt sie in einer Stellungnahme an das Sozialministerium, die nicht öffentlich ist und dem STANDARD vorliegt. Sie erwartet eine "ungewöhnlich hohe Zahl von Verfügungen" durch die Bezirksverwaltungsbehörden, weil Personen sich nicht an die Impfpflicht halten. Dafür brauche es "klare Vorgaben zur präzisen technischen Umsetzung". Etwa bedürfe es "konkrete" Leitlinien, sowie Informationen zu formalen Entscheidungen – "und zwar rechtzeitig", damit die Umsetzung möglich ist.

Die IT-SV verweist zusätzlich zu den Anmerkungen der Elga darauf hin, dass bestimmte Funktionalitäten in den Systemen für Ärztinnen und Ärzte fehlen würde – so existiere aktuell keine visuelle Oberfläche, die noch geschaffen werden muss. Dazu käme außerdem, dass medizinisches Personal oft Software von Dritten nutze, die ebenso angepasst werden müsste. Auch das bedürfe einer Vorlaufzeit. Ein konkretes Datum, ab welchem diese Anpassungen fertiggestellt sein könnten, nennt die IT-SV im Gegensatz zur Elga nicht.

Regierung hält an Plänen fest

Das Gesundheitsministerium gibt auf Anfrage an, an den Plänen festzuhalten. Das Gesetz werde Anfang Februar in Kraft treten. Ein erster Abgleich der Impfdaten mit dem Melderegister sei im Gesetzesentwurf ab 15 März vorgesehen. "Sollte aus den Stellungnahmen im Begutachtungsprozess hervorgehen, dass es aus technischen Gründen eine Änderung im Fristenlauf benötigt werden, wird das selbstverständlich berücksichtigt", sagt ein Sprecher.

"Dies ändert aber nichts am Inkrafttreten der Impflicht." Die Einhaltung der Impfpflicht soll "ab diesem Zeitpunkt zudem im Rahmen von behördlichen Kontrollen breit kontrolliert werden", so das Ministerium. (Muzayen Al-Youssef, 7.1.2021)