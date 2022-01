Weit und breit kein Österreicher. Foto: EPA/ WITTEK

Oberhof – Alexander Loginow hat am Freitag in Oberhof den ersten Weltcupbewerb der Biathleten im neuen Jahr gewonnen. Der Russe siegte bei starkem Schneefall im 10-km-Sprintbewerb in 27:00,8 Minuten mit einem Schießfehler vor dem französischen Weltcup-Gesamtleader Emelien Jacquelin (+6,5/2 Fehler) und dem Norweger Sturla Holm Laegreid (+15,1/1). Die Österreicher landeten weit abgeschlagen und holten nicht einmal Weltcup-Punkte.

Bester ÖSV-Mann war Felix Leitner als 50. (+2:04,7/2) knapp vor Simon Eder, der als 55. (+2:10,3/2) ebenfalls gerade noch in der Verfolgung der Top 60 am Sonntag vertreten ist. Patrick Jakob (88.) und David Komatz (89.) vermochten auch nicht zu glänzen.

Abseits des Wettkampfgeschehens sorgte das Coronavirus für Neuigkeiten: Der Schweizer Benjamin Weger ist laut Swiss-Ski am Weltcupschauplatz positiv getestet worden. Der 32-Jährige habe "keine Symptome und befindet sich in Isolation", erklärte der Verband. "Alle anderen Tests innerhalb des Schweizer Teams in Oberhof fielen negativ aus", hieß es weiter. Bereits am Donnerstag war der Russe Eduard Latypow positiv auf Covid-19 getestet worden. (APA, 7.1.2021)

Ergebnisse vom Biathlon-Weltcup am Freitag in Oberhof:

Sprint – 7,5 km Frauen: 1. Marte Olsbu Röiseland (NOR) 23:30,1 (1) – 2. Hanna Sola (BLR) +7,1 (2) und Julia Simon (FRA) +7,1 (1). Weiter: 18. Lisa Hauser +1:07,4/2 – 63. Katharina Innerhofer +2:23,2/4 – 71. Julia Schwaiger +2:42,6/2 – 90. Christina Rieder (alle AUT) +3:47,7/2

Gesamt-Weltcup (nach 10 von 22 Bewerben): 1. Röiseland 477 – 2. Elvira Öberg (SWE) 413 – 3. Sola 374. Weiter: 6. Hauser 344 – 69. Dunja Zdouc (AUT) 18

Sprint – 10 km Männer: 1. Alexander Loginow (RUS) 27:00,8 Min. (1 Schießfehler=1 Strafrunde) – 2. Emilien Jacquelin (FRA) + 6,5 Sek. (2) – 3. Sturla Holm Laegreid (NOR) +15,1 (1). Weiter: 50. Felix Leitner +2:04,7 (2) – 55. Simon Eder +2:10,3 (2). Nicht für die Verfolgung qualifiziert: 88. Patrick Jakob +3:46,2 (2) – 89. David Komatz (alle AUT) +3:49,3 (4)

Gesamt-Weltcup (10 von 22): 1. Jacquelin 425 Punkte – 2. Quentin Fillon Maillet (FRA) 401 – 3. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 372. Weiter: 20. Leitner 162 – 22. Eder 153 – 73. Komatz 8