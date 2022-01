Martin Fitz und Co. schafften es aufs Stockerl. Foto: AP/Piazzi

Im ersten Mixed-Bewerb der Nordischen Kombinierer der Weltcup-Geschichte hat Österreichs Quartett den zweiten Rang geholt. Martin Fritz, Lisa Hirner, Annalena Slamik und Lukas Greiderer lagen in Val di Fiemme am Freitag schon nach dem Sprung nur hinter Norwegen und auch nach dem Langlauf-Rennen (Männer je 5 km, Frauen je 2,5 km) musste man nur Norwegen um 10,5 Sekunden den Vortritt lassen. Rang drei ging an Deutschland. (APA, 7.1.2022)