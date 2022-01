"Rainbow Six Extraction" ist ab dem 20. Jänner erhältlich. Foto: Ubisoft

Wie Microsoft und Ubisoft mitteilen, wird der PvE-Shooter "Rainbow Six Extraction" bereits zum Tag seines Releases am 20. Jänner im Xbox Game Pass erhältlich sein, und zwar für PC und Konsole ebenso wie als Streamingangebot über die Cloud. Ergänzend dazu wird am gleichen Tag auch "Rainbow Six Siege" Teil des Game Pass für PC und Konsole.

Ubisoft+ kommt auf die Xbox

Dieser Deal dürfte Teil eines Bestrebens sein, die Kooperation zwischen Ubisoft und Microsoft weiter zu verstärken. So kündigte Ubisoft diese Woche an, dass der hauseigene Abodienst Ubisoft+ künftig auch auf der Xbox verfügbar sein wird.

Ähnlich wie andere Abodienste dieser Art ermöglicht Ubisoft+ den Zugriff auf über hundert Spieletitel, darunter auch zahlreiche Neuerscheinungen des Publishers. Zusätzlich bekommen Abonnenten Zugriff auf diverse DLCs und zusätzliche Items, die in den Spielen verwendet werden können.

Für den PC ist das Ubisoft-Abo schon länger verfügbar, neu ist die künftige Verfügbarkeit auf den Xbox-Konsolen. Allerdings geizt Ubisoft derzeit noch mit Informationen bezüglich Zeitplan und Kosten – zur Orientierung: Auf dem PC kostet Ubisoft+ pro Monat 14,99 Euro. (stm, 7.1.2021)