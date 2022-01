Nach einer Haftprüfungsverhandlung sind derzeit noch drei Männer wegen möglichen Wettbetrugs in der Fußball-Regionalliga Ost in Graz in Untersuchungshaft. Das teilte Staatsanwaltschaft-Sprecher Hansjörg Bacher am Freitag auf APA-Anfrage mit. Im November hat es sieben Festnahmen gegeben. In zwei Fällen wurde am Freitag die U-Haft verlängert, ein dritter Verdächtiger muss wegen einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) hinter Gittern bleiben, der Rest ist auf freiem Fuß.

Nach einigen Hausdurchsuchungen hatte es mehrere Festnahmen gegeben. Mittlerweile werde gegen mindestens 14 Personen ermittelt, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Drei sind derzeit in U-Haft, gegen die Haftentlassung des vierten Mannes hat die Staatsanwaltschaft Einspruch erhoben, bis jetzt gab es allerdings keine Entscheidung des OLG, erklärte Bacher. Ein weiterer Verdächtiger befinde sich derzeit in Bulgarien, er soll nach Österreich ausgeliefert werden.

Es besteht der Verdacht des schweren Betrugs. Details aus den laufenden Ermittlungen wurden bisher keine bekannt gegeben. Es sollen aber unter den Verdächtigen auch einige Spieler dabei sein. (APA, 7.1.2022)