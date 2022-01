Zwischen Amy Sylva (Suranne Jones) und U-Boot-Kommandant Newsome (Paterson Joseph) besteht ein fundamentaler Interessenkonflikt: Sie will die Wahrheit ans Licht bringen, er nicht. Sechs Folgen "Vigil", auf Arte.tv abrufbar. Foto: World Productions

STREAMINGTIPPS FÜRS WOCHENENDE

JULES VERNE

In 80 Tagen um die Welt Wer zu Weihnachten keine Zeit hatte, die Neufassung im TV zu sehen, kann – nein, muss – das jetzt nachholen. Die Abenteuer von Phileas Fogg und dessen Begleiter Passepartout wurden zeitgemäß übersetzt und machen einfach Spaß. ZDF-Mediathek

GANZ UNTEN

Vigil Kommissarin Amy soll auf einem britischen Atom-U-Boot einen Todesfall untersuchen und deckt im Zuge dessen eine dunkle Verschwörung auf. Suranne Jones und Rose Leslie ermitteln auf und unter hoher See. Arte

DOCTOR DOCTOR

Emergency Room Schwingende Türen, Notoperationen in Massen, hochkonzentriert arbeitendes Krankenhauspersonal, das noch dazu unfassbar gut aussah – Stichwort George Clooney. Emergency Room hievte zwischen 1994 und 2009 das Arztseriengenre auf ein neues Niveau. Jetzt zum Binge-Watch-Exzess abrufbar. Amazon Prime Video

TV-TIPPS

9.50 ELVIS

Blaues Hawaii(USA 1961, Norman Taurog) Eines der besseren Filmvehikel von Elvis Presley. Für eine Aufwertung sorgen Angela Lansbury und einer der schönsten Elvis-Songs: Can’t Help Falling in Love. Bis 11.25, ORF 2

20.15 BROOKLYN

Smoke – Raucher unter sich(USA 1995, Wayne Wang) Ein kleiner Tabakladen in Brooklyn, geführt vom täglich die gleiche Ansicht fotografierenden Besitzer Auggie (Harvey Keitel), als Brennpunkt alltäglicher Geschichten – fürs Kino aufbereitet von Regisseur Wayne Wang und Autor Paul Auster. Der stärker von Gastdarstellern wie Jim Jarmusch, Madonna und Lou Reed improvisierte Nachfolgefilm Blue in the Face ist im Anschluss zu genießen. Bis 22.00, One

20.15 DOKUMENTATION

Versailles – Palast des Sonnenkönigs Das heutige Versailles hat kaum noch Ähnlichkeit mit dem Schloss des Sonnenkönigs. Bereits unter seiner Herrschaft löschte es unaufhörlich seine eigene Geschichte aus. Der Versuch einer Rekonstruktion. Bis 21.45, Arte

20.15 GANGSTEREPOS

Public Enemies(USA/J 2009, Michael Mann) John Dillinger raubt im Amerika der Depressionszeit Banken aus und liefert sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Staat. Johnny Depp verleiht dem von Teilen der Bevölkerung verehrten Gangster in Michael Manns schnörkellosem Gangsterfilm beeindruckende physische Präsenz. Bis 22.20, ZDF neo

21.45 DOKUMENTATION

Sprengstoff – Die Wissenschaft vom großen Knall Von Minisprengungen, die Autofahrer bei Unfällen schützen, über Spezialeffekte im Kino bis zur Sprengung von Hochhäusern – Sprengstoff ist aus dem Alltag kaum wegzudenken. Die Doku zeigt, wie vielfältig er genutzt wird. Bis 22.40, Arte