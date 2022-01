Der Preis wird am 17. Jänner im Rahmen einer Gala in Zürich übergeben

Der Weltfußballer 2021 heißt entweder Lionel Messi, Mohamed Salah oder Robert Lewandowski. Das teilte die FIFA am Freitag mit. Der Preis wird am 17. Jänner im Rahmen einer Gala in Zürich übergeben. Messi ist mit sechs Trophäen Rekordsieger, er gewann zuletzt auch den Ballon d'Or. Der Argentinier holte im vergangenen Jahr bei der Copa America seinen ersten großen Titel mit der Nationalmannschaft.

Salah blieb 2021 ohne Titel, zeigt aber seit Monaten starke Leistungen. Lewandowski wurde mit dem FC Bayern München deutscher Meister und stellte mit 41 Toren in der Liga-Saison 2020/21 eine neue Bestmarke auf. (APA, 7.1.2022)