"New York Times" übernimmt Online-Sportportal, Ute Lemper bei "The Masked Dancer", Drehstopp nach Corona-Fällen bei ARD-Telenovela "Rote Rosen", "Let's Dance", TV-Tipps

Foto: AP

Die Medien-News im Überblick:

Arte-Doku "Patti Smith: Poesie und Punk" – Grande Dame des Punk im Schnelldurchlauf Es fallen Schlaglichter auf eine rund 50-jährige Karriere, die in ihrer Selbstbestimmtheit heute vielleicht mehr beeindruckt denn je

Porte-au-Prince Kriminelle Bande tötete zwei Journalisten in Haiti Die Männer waren für eine Reportage unterwegs. Sie wurden bei einer Schießerei getötet. Ein dritter Reporter konnte fliehen

Box-Genie Vom Großmaul zum Größten: Arte-Doku über Muhammad Ali Nie kannte die Boxwelt einen solchen Star wie Cassius Clay alias Muhammad Ali – Eine hochkarätige Arte-Doku spürt dem Phänomen in vier Teilen nach

Online "New York Times" übernimmt "The Athletic" für 550 Millionen Dollar Verlag der traditionsreichen Tageszeitung will Digitalgeschäft mit Online-Sportmagazin stärken

Tanzen Sängerin Ute Lemper fliegt als Glühwürmchen aus "Masked Dancer" International renommierte Schauspielerin und Sängerin ist als erste Prominente aus der neuen ProSieben-Show ausgeschieden

Schicksalsschlag Produktionspause nach Corona-Fällen bei ARD-Telenovela "Rote Rosen" Mehrere Beteiligte nach Weihnachtspause infiziert

Mehr tanzen Ab 18. Februar: "Let's Dance" mit Michelle und Hardy Krüger jr. Auch Model Cheyenne Ochsenknecht und Schauspieler Timur Ülker sind bei RTL-Show mit dabei

Switchlist Mord im Mittsommer, Aufschneider und Eddie the Eagle: TV-Tipps für Freitag Wie der Alltag leiser wir, Patti Smith: Poesie und Punk und Universum History: Imperium der Sonne – mit Radiotipps

