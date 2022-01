Gilt trotz eines nur kurzen Lebens als bedeutendster Altsaxofonist des Jazz und Mitbegründer des Bebop: Charlie "Bird" Parker. Arte, 22.25 Uhr. Foto: Collection Françis Paudras

6.20 THEMENTAG

Abenteuer Archäologie 3sat widmet den ganzen Sonntag der Archäologie. Die dreiteilige Doku Die Kelten (ab 12.10 Uhr)_steht dabei ebenso auf dem Programm wie der Zwei teiler Ungelöste Fälle der Archäologie (ab 15.05 Uhr). Im Hauptabendprogramm geht es um 10.15 Uhr unter dem Titel Plädoyer für eine Bestie um den Lebensweg des römischen Kaisers Nero. Bis 6.05, 3sat

20.10 DOKUMENTARFILM

American Dream Stories (A 2017, Thomas Zeller, Christine Lechner) Mit einer Zugreise quer durch die USA haben sich Thomas Zeller und Christine Lechner auf eine Suche nach den Resten des Mythos vom amerikanischen Traum begeben. Das Filmemacher-Duo ist auch bei Robert Buchschwenter zu einem Gespräch zu Gast. Bis 21.55, Okto

20.15 ACTIONKOMÖDIE

Bad Spies (The Spy Who Dumped Me, USA 2018, Susanna Fogel) US-Regisseurin Susanna Fogel schickt Mila Kunis und Kate McKinnon als Agentinnen wider Willen auf einen blutig-lustigen Trip durch Europa. Erste Station ist Wien, wo sich die ungewohnte Knüppelschaltung im Auto als unüberwindbares Hindernis erweist. Bis 22.05, ORF 1

20.15 MAGAZIN

12 Years a Slave (USA_2021, Steve McQueen)

In seiner oscarprämierten Verfilmung eines autobiografischen Buchs von Solomon Northup erzählt Steve McQueen die Geschichte eines freien, gebildeten Afroamerikaners (Chiwetel Ejiofor), der 1841 entführt und in die Sklaverei verschleppt wird.

Bis 22.20, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Omikron-Roulette – Regiert das Prinzip Hoffnung? Gäste bei Claudia Reiterer: Katharina Reich (Gesundheitsministerium), Gerald Rockenschaub (WHO), Renate Anderl (Arbeiterkammer), Peter Klimek (Komplexitätsforscher) und Michael Stingl (Neurologe). Bis 23.05, ORF 2

22.20 DOKUMENTATION

Charlie Parker, Bird Songs (F 2020, Jean-Frédéric Thibault) Eine Annäherung an das kurze Leben des Jazzsaxofonisten und Bebop-Mitschöpfers Charlie "Bird" Parker, der 1955 im Alter von nur 34 Jahren verstarb. Animationen wurden mit Archivmaterial verwoben. Nebst Jazzspezialist Franck Médioni kommt auch Parker selbst in einem Radiointerview zu Wort. Bis 23.20, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Der letzte Leonardo – Das teuerste Kunstwerk der Welt (F 2021, Antoine Vitkine) Der französische Filmemacher Antoine Vitkine erzählt die Geschichte des Gemäldes Salvator Mundi, das 2017 als Original-Leonardo-da-Vinci für 450 Millionen Dollar versteigert wurde, als Doku-Thriller im Spannungsfeld von Geld, Macht, Wissenschaft und diplomatischen Verwicklungen. Bis 0.40, ORF_2

23.15 OPER

Parsifal Richard Wagners Oper, aus der Ferne vom russischen Regisseur Kirill Serebrenni kow für die Wiener Staatsoper inszeniert. Mit Jonas Kaufmann. Bis 3.25, Arte