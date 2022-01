Corona

Polizisten beklagen in Brief an Innenminister Karner "Spaltung der Gesellschaft"

Die Gruppe "Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte" tritt mit einem offenen Brief gegen die Impfpflicht auf. Wie viele Beamte hinter dem Schreiben stehen, ist unklar. In Vorarlberg wird nach einem ähnlichen Brief ermittelt