Sara Hector legte eine Bestzeit hin. Foto: AP/Tacca

Sara Hector hat beim Riesenslalom in Kranjska Gora die Halbzeitführung eingefahren. Die Schwedin, die zuletzt schon in Courchevel ihren zweiten Weltcupsieg feierte und im Disziplinen-Weltcup vorne liegt, führt nach dem ersten Lauf knapp vor Tessa Worley (+0,08) und Marta Bassino (+0,23). Katharina Truppe bestätigte ihre guten Leistungen aus den letzten Rennen und liegt vorerst auf Platz vier (0,76 Sekunden zurück).

"Während der Fahrt fühlte sich es aufgrund der Bedingungen nicht so gut an. Ich nehme das Ergebnis gerne. Wenn ich mich da halte, ist es schon sensationell", sagte Truppe im ORF. Ihr bisher bestes Weltcup-Resultat in dieser Disziplin war ein achter Platz in Spindlermühle 2019. Ramona Siebenhofer, bisher in dieser Saison die stärkste Riesenslalom-Läuferin im ÖSV, hatte mit der Kurssetzung zu kämpfen. "Enge Torabstände sind mein Endgegner, das war eine schlechte Leistung. Ich muss im zweiten Lauf durchgängig attackieren."

Die beiden Top-Läuferinnen im Gesamtweltcup, Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova, kamen mit den durchwachsenen und weichen Bedingungen in Slowenien nicht zurecht. Sie liegen auf den Plätzen 14 und 15. Katharina Liensberger hat die Top-30 mit einer schwachen Fahrt ebenso verpasst wie Sofia Goggia. Der zweite Durchgang steigt um 12.30 Uhr (live ORF 1). (luza, 8.1.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Frauen am Samstag in Kranjska Gora:

1. Sara Hector (SWE) 1:07,23

2. Tessa Worley (FRA) +0,08

3. Marta Bassino (ITA) +0,23

4. Katharina Truppe (AUT) +0,76

5. Meta Hrovat (SLO) +0,80

6. Michelle Gisin (SUI) +0,87

7. Ana Bucik (SLO) +0,97

8. Valerie Grenier (CAN) +1,00

9. Coralie Frasse Sombet (FRA) +1,24

10. Tina Robnik (SLO) +1,26

11. Wendy Holdener (SUI) +1,32

12. Mina Fürst Holtmann (NOR) +1,36

13. Clara Direz (FRA) +1,47

14. Mikaela Shiffrin (USA) +1,48

15. Petra Vlhova (SVK) +1,51

weiter:

23. Ricarda Haaser (AUT) +1,97

24. Ramona Siebenhofer (AUT) +1,99

28. Katharina Huber (AUT) +2,24

32. Katharina Liensberger (AUT) +2,48

44. Marie-Therese Sporer (AUT) +3,45

47. Elisabeth Kappaurer (AUT) +3,84

55. Chiara Mair (AUT) +5,58

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Elisa Mörzinger (AUT)