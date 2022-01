In Wien sammelten sich am frühen Samstagnachmittag einige tausend Protestierende, am Ring schaukelte sich die Stimmung auf. In Innsbruck ist für Sonntag FPÖ-Chef Herbert Kickl angekündigt

Corona-Demo am Samstag in Wien: Die Impfpflicht als Aufreger. Foto: APA / Florian Wieser

Tiefstapeln ist ihre Sache nicht: Eine "Megademo" hatten die Wortführer der Corona-Querdenker für den heutigen Samstag in Wien angekündigt. Der Start war um 12 Uhr mittags am Heldenplatz und dem auf der anderen Seite der Ringstraße gegenüberliegenden Maria-Theresien-Platz.

Am frühen Nachmittag haben sich erst einmal einige tausend Teilnehmer eingefunden. Die Demonstranten sind mit den üblichen Schildern – unter anderem gegen den geplanten "Impfzwang" – ausgestattet. Für den akustischen Protest nutzen sie etwa Kuhglocken, Tröten und Pfeifen. Vorne weg marschieren wie gewohnt junge Männer. Dass sich darunter Anhänger der rechtsextremen Szene finden, ist kein kühner Tipp.

Gröbere Zwischenfällen meldet Polizei vorerst nicht. Doch als die Demonstranten gegen 15 Uhr wie angekündigt zum Marsch über den Ring aufbrechen, hält die Exekutive den Tross nach kurzer Zeit in der Nähe des Goethe-Denkmals an. Bei einigen Teilnehmern seien gefährliche Gegenstände gefunden worden, begründet die Polizei Wien und nimmt Personenkontrollen auf.

Die Stimmung schaukelt sich auf, erste Böller und Bierdosen fliegen, den Medienvertretern schallen "Lügenpresse"-Rufe entgegen. Um etwa 15.30 Uhr hebt die Polizei die Sperre wieder auf. Ein Teil des Demozuges marschiert weiter – ein anderer bleibt jedoch erst einmal eingekesselt. Im Einsatz stehen über 1.000 Beamte, darunter Polizisten aus anderen Bundesländern.

Stoßtrupp der Anti-Corona-Demo: Gegen 15 Uhr flogen erste Bierdosen und Böller. Foto: APA / Florian Wieser

Dabei wird an diesem Wochenende auch außerhalb der Bundeshauptstadt protestiert. In Bregenz war für Samstag Nachmittag, ab 14 Uhr vor dem Festspielhaus, ebenfalls eine Demo geplant, am Sonntag ist ab 13 Uhr dann Innsbruck an der Reihe. In der Tirol ist ein als Einpeitscher bereits berüchtigter Stargast angekündigt: FPÖ-Chef Herbert Kickl. (red, APA, 8.1.2022)