Lamparter war in der Loipe nicht mehr einzuholen. Foto: AP/Piazzi

Johannes Lamparter hat im Weltcup der Nordischen Kombinierer seinen ersten Sieg gefeiert. Der Weltmeister von Oberstdorf gewann am Samstag in Val di Fiemme das erste von zwei Einzelrennen. Lamparter verwies die Deutschen Vinzenz Geiger (+16,5 Sek.) und Eric Frenzel (+16,7) auf die Plätze zwei und drei. Mario Seidl wurde als zweitbester ÖSV-Athlet Sechster (+30,7).

Nach zwei WM-Titeln (Team-Sprint und Großschanzen-Einzel 2021 in Oberstdorf) reüssierte der hoch talentierte Lamparter nun auch im Weltcup. Den Grundstein dafür legte der Tiroler bereits im Springen: Mit einem 105,5-Meter-Satz ging der 20-Jährige mit 14 Sekunden Vorsprung auf Frenzel in die Loipe und ließ sich diesen im 10-Kilometer-Langlauf nicht mehr nehmen.

Martin Fritz wurde als drittbester Österreicher Neunter, der zuletzt verkühlte Lukas Greiderer kam auf Rang elf. Franz-Josef Rehrl belegte bei seinem Comeback nach einer Corona-Infektion Platz 26.

Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber, der sieben der ersten acht Wettkämpfe des Winters gewonnen hat, war wegen Rückenproblemen nicht am Start. Auch der einzige deutsche Saisonsieger Terence Weber verzichtete nach seinem Einsatz im Mixed am Freitag. Beide wollen am Sonntag aber wieder in Geschehen eingreifen. (APA, sid, 8.1.2022)

Kombination, Männer (Normalschanze/10 km Langlauf)

1. Johannes Lamparter (AUT) 25:49,8 Min.

2. Vinzenz Geiger (GER) +16,5 Sek.

3. Eric Frenzel (GER) +16,7.

Weiter: 6. Mario Seidl +30,7 – 9. Martin Fritz +44,2 – 11. Lukas Greiderer +54,7 – 15. Stefan Rettenegger +55,7 – 26. Franz-Josef Rehrl +2:00,2 Min. – 34. Philipp Orter +2:30,9 – 39. Lukas Klapfer +3:46,3.

Nicht im Ziel: Thomas Rettenegger

Weltcup-Gesamtwertung (9 von 22 Bewerbe):

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 700

2. Lamparter 520

3. Geiger 430.

Weiter: 7. Seidl 269 – 19. Greiderer 172 – 20. Fritz 156 – 23. S. Rettenegger 78

Nationencup:

1. Norwegen 2.223

2. Deutschland 2.208

3. Österreich 1.472