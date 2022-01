Der Aboservice ist auch in Österreich verfügbar. Foto: AFP / Brooks Kraft

Seit kurzem bietet Apple seinen Aboservice Apple Fitness+ auch in Österreich an, mit dem man über das iPad, iPhone oder via Apple TV diverse Yoga-, Fitness- und Meditationsübungen machen kann. Nun wird der Dienst um Audio-Lauftrainings mit dem Namen Time to Run ergänzt, berichtet "The Verge".

"Time to Run ist ein Audio-Lauferlebnis, das den Nutzern helfen soll, beständigere und bessere Läufer zu werden, und das beliebte Laufstrecken in einigen der bekanntesten Städte vorstellt", heißt es in der Presseaussendung des Unternehmens. Workouts sollen außerdem Musik-Playlists enthalten, die laut den Berichterstattern auf die Intensität und den gewählten Ort des Trainings abgestimmt werden.

Ausgewählte Orte

Time to Run soll am 10. Jänner für Nutzer in London, Brooklyn und Miami Beach veröffentlicht werden. Über die Apple Watch sollen einem Fotos "bemerkenswerter Sehenswürdigkeiten" entlang der Routen angezeigt werden. Wann weitere Orte hinzukommen werden, hat Apple bisher nicht bekanntgegeben. (red, 8.1.2022)