Aufs Stockerl geflogen. Foto: EPA/Bruna

Jan Hörl hat am Samstag im Weltcup-Skispringen in Bischofshofen für einen weiteren ÖSV-Podestplatz gesorgt. Der Salzburger wurde in seiner engeren Heimat Dritter, mit 137,5 Metern nach 131,5 verbesserte er sich im Finale vom sechsten Platz. Sechs Punkte fehlten Hörl auf den Sieger Marius Lindvik (NOR), der bei 133,5 und 139 m landete. Halbzeit-Spitzenreiter Philipp Aschenwald wurde Fünfter, und Daniel Huber, zwei Tage zuvor Tournee-Tagessieger, landete an der sechsten Stelle.

Alle sieben Österreicher platzierten sich unter den besten 17. Diesen Rang nahm Weltmeister Stefan Kraft ein, der nun nach Meinung der Trainer eine Wettkampfpause einlegen soll, um seine Olympiaform zu finden. Am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) folgt im Pongau ein Teambewerb. (APA, 8.1.2022)+

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Bischofshofen:

1. Marius Lindvik (NOR) 291,7 (133,5/139,0)

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 287,7 (133,5/136,0)

3. Jan Hörl (AUT) 285,7 (131,5/137,5)

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 282,3 (135,0/133,5)

5. Philipp Aschenwald (AUT) 280,8 (139,0/131,5)

6. Daniel Huber (AUT) 279,5 (133,0/135,0)

7. Piotr Zyla (POL) 278,8 (137,0/132,5)

8. Karl Geiger (GER) 275,1 (132,0/132,0)

9. Yukiya Sato (JPN) 271,1 (132,0/131,5)

10. Daniel Tschofenig (AUT) 271,0 (133,5/130,0)

11. Manuel Fettner (AUT) 267,3 (129,0/132,0)

12. Clemens Aigner (AUT) 266,7 (128,5/134,0)

13. Anze Lanisek (SLO) 264,7 (126,5/135,0)

14. Killian Peier (SUI) 263,0 (130,0/129,5)

15. Johann Andre Forfang (NOR) 260,4 (125,0/136,0)

16. Peter Prevc (SLO) 257,3 (128,5/137,0)

17. Stefan Kraft (AUT) 256,2 (129,0/126,0)

18. Daniel-Andre Tande (NOR) 253,8 (127,0/134,5)

19. Andreas Wellinger (GER) 252,7 (127,5/131,5)

20. Timi Zajc (SLO) 249,8 (124,5/132,0)

21. Fredrik Villumstad (NOR) 249,7 (127,0/128,0)

22. Stephan Leyhe (GER) 248,8 (126,0/129,5)

23. Constantin Schmid (GER) 247,6 (124,5/131,0)

24. Wladimir Zografski (BUL) 247,2 (126,5/129,5)

25. Ziga Jelar (SLO) 245,1 (125,0/130,0)

26. Keiichi Sato (JPN) 244,9 (125,0/130,0)

27. Dawid Kubacki (POL) 244,2 (124,0/129,5)

28. Pius Paschke (GER) 241,1 (123,5/128,5)

29. Danil Sadrejew (RUS) 230,3 (131,5/125,0-gestürzt)

30. Markus Eisenbichler (GER) 126,6 (129,0/disqu.)

Einzel-Gesamtwertung (nach 14 Bewerben):

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 891

2. Karl Geiger (GER) 817

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 693

4. Marius Lindvik (NOR) 643

5. Markus Eisenbichler (GER) 472

6. Jan Hörl (AUT) 440

7. Anze Lanisek (SLO) 421

8. Stefan Kraft (AUT) 409

9. Robert Johansson (NOR) 369

10. Killian Peier (SUI) 356

11. Daniel Huber (AUT) 341

12. Cene Prevc (SLO) 282

13. Timi Zajc (SLO) 264

14. Yukiya Sato (JPN) 260

15. Manuel Fettner (AUT) 222

weiter:

23. Philipp Aschenwald (AUT) 171

29. Daniel Tschofenig (AUT) 126

33. Clemens Aigner (AUT) 59

37. Michael Hayböck (AUT) 38

40. Markus Schiffner (AUT) 31

49. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 9

Nationencup (15):

1. Deutschland 2357

2. Österreich 2246

3. Norwegen 2230

4. Japan 1723

5. Slowenien 1616

6. Polen 717

7. Schweiz 557

8. Russland 349

9. Bulgarien 35

10. Finnland 22