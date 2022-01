Den Festgenommenen wird unter anderem Terrorismus vorgeworfen. Foto: imago images/SNA

Nur-Sultan – In Kasachstan sind bei den tagelangen Unruhen rund 5.800 Menschen festgenommen worden. Darunter sei eine erhebliche Zahl ausländischer Staatsbürger, teilte die Regierung am Sonntag mit. Details nannte sie nicht. Inzwischen habe sich die Lage in allen Regionen des Landes stabilisiert. Die Justizbehörden nahmen Ermittlungen gegen die Festgenommenen wegen diverser Vergehen auf.

Eine Reihe strategischer Einrichtungen stehe unter Bewachung des von Russland geführten Militärbündnisses OVKS, teilte das kasachische Präsidialamt nach einer weiteren Krisensitzung mit. Um welche Einrichtungen es sich handelt, blieb offen. Die Einsätze gegen Demonstranten dauerten an. "Es werden Maßnahmen ergriffen, um Terroristen ausfindig zu machen und festzunehmen", hieß es. Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte Polizei und Armee am Freitag angewiesen, "ohne Vorwarnung" auf Demonstranten zu schießen, die er als "Terroristen" und "Banditen" bezeichnete und die teilweise auch bewaffnet sein sollen. Allen voran Russland hat Soldaten in sein Nachbarland im Süden geschickt.

Befürchtet wurde, dass es viele zivile Todesopfer geben könnte – insbesondere in der von den Ausschreitungen schwer erschütterten Millionenstadt Almaty im Südosten Kasachstans. Die Behörden zählten im Rahmen der Proteste insgesamt mehr als 40 Tote, darunter auch 16 Sicherheitskräfte. Zudem seien rund 1.300 weitere Angehörige der Sicherheitsbehörden bei den Zusammenstößen verletzt worden. Bei den zivilen Opfern wird eine wesentlich höhere Todeszahl befürchtet als bisher angegeben.

Gestiegene Treibstoffpreise

Kasachstan, das an Russland und China grenzt, erlebt seit Tagen die schwersten Ausschreitungen seit Jahren. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen schlug in vielerorts friedliche, aber teils auch gewaltsame Proteste gegen die autoritäre Staatsführung um. Tokajew verhängte den Ausnahmezustand und bat das OVKS-Militärbündnis um Hilfe.

Der Ex-Chef des kasachischen Geheimdienstes KNB, Alnur Mussajew, hat nun schwere Vorwürfe gegen Präsident Tokajew erhoben. Tokajew habe die Besetzung seines Landes eingeleitet und sei nunmehr eine "absolute Marionette" Russlands, sagte der in Wien lebende Ex-Geheimdienstler in einem APA-Interview. Die Behörden seien bestens über die wachsende Gefahr von Unruhen informiert gewesen, hätten aber nicht reagiert. (APA, 9.1.2022)