Den Festgenommenen wird von der repressiven Staatsführung unter anderem Vandalismus und Terrorismus vorgeworfen. Foto: imago images/SNA

Nur-Sultan – Nach den schweren Unruhen im zentralasiatischen Kasachstan sind landesweit bereits über 5.000 Menschen festgenommen worden. "In ganz Kasachstan wurden bisher 5.135 Menschen festgesetzt", teilte das Innenministerium der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik in der Hauptstadt Nur-Sultan am Sonntag in der Früh mit. Die Justizbehörden nahmen Ermittlungen gegen die Festgenommenen wegen diverser Vergehen auf.

Die Behörden zählten im Rahmen der Proteste insgesamt mehr als 40 Tote, darunter auch 16 Sicherheitskräfte. Zudem seien rund 1.300 weitere Angehörige der Sicherheitsbehörden bei den Zusammenstößen verletzt worden. Bei den zivilen Opfern wird eine wesentlich höhere Todeszahl befürchtet als bisher angegeben.



Vandalismus und brutale Zerschlagung

Den Festgenommenen werde unter anderem Zerstörung von mehr als 100 Einkaufszentren oder Bankgebäuden zur Last gelegt, sagte der amtierende Innenminister Erlan Turgumbajew dem TV-Sender "Chabar 24". Während der Unruhen seien etwa 400 Fahrzeuge zerstört worden, die meisten davon Polizeiwagen.

Verfügbar sind vor allem Darstellungen von den autoritären kasachischen Behörden, Staatsmedien – und dem Präsidenten selbst. Doch an denen gibt es erhebliche Zweifel.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte Polizei und Armee am Freitag angewiesen, "ohne Vorwarnung" auf Demonstranten zu schießen, die er als "Terroristen" und "Banditen" bezeichnete. Befürchtet wurde, dass es viele zivile Todesopfer geben könnte – insbesondere in der von den Ausschreitungen schwer erschütterten Millionenstadt Almaty im Südosten Kasachstans.

Proteste gegen Führung

Kasachstan, das an Russland und China grenzt, erlebt seit Tagen die schwersten Ausschreitungen seit Jahren. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen schlug in vielerorts friedliche, aber teils auch gewaltsame Proteste gegen die autoritäre Staatsführung um. Tokajew verhängte den Ausnahmezustand und bat ein von Russland geführtes Militärbündnis um Hilfe.

Der Ex-Chef des kasachischen Geheimdienstes KNB, Alnur Mussajew, hat nun schwere Vorwürfe gegen Präsident Tokajew erhoben. Tokajew habe die Besetzung seines Landes eingeleitet und sei nunmehr eine "absolute Marionette" Russlands, sagte der in Wien lebende Ex-Geheimdienstler in einem APA-Interview. Die Behörden seien bestens über die wachsende Gefahr von Unruhen informiert gewesen, hätten aber nicht reagiert. (APA, red, 9.1.2022)