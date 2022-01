Barty mit der Trophäe für den Turniersieg in Adelaide. Foto: imago images/AAP

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty (25) hat zum zweiten Mal das WTA-Turnier in Adelaide gewonnen. Die Australierin, die in ihrer Heimat nach vier Monaten Pause auf die Tour zurückgekehrt war, setzte sich im Finale gegen Elena Rybakina aus Kasachstan souverän mit 6:3, 6:2 durch.

Bei den Australian Open (ab 17. Januar) peilt die Wimbledonsiegerin ihren ersten Titel beim Grand Slam in Melbourne an. Für Barty war es nach Adelaide 2020 und dem WTA-Turnier 2021 in Melbourne der dritte Titel in ihrer Heimat. Im Turnierverlauf hatte sie nur in ihrem Auftaktmatch gegen die Amerikanerin Cori Gauff einen Satz verloren. (sid, 9.1.2022)