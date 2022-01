Vertriden nach Innsbrucker Art. Axel Kreuter und Martin Falkner zeigen am Bettelwurf, was ihre Fahr- und Herangehensweise so besonders macht. Foto: Lugo Cairns

Absam – Der Steig auf die Bettelwurfhütte im Karwendel verlangt von Bergsteigern Kondition und Trittsicherheit. Im November des Vorjahres haben Axel Kreuter und Martin Falkner vom Team Vertriders dort eine Abfahrt absolviert, die für "Normalsterbliche" unglaublich ist. Und auch für sie selbst war es mehr als nur eine Mountainbike-Tour. Die beiden Radler und ihre Teamkolleginnen und – kollegen sind bekannt für das Bezwingen spektakulärer und technisch höchst anspruchsvoller Trails, die Innsbrucker Vertriders – zu denen sie zählen – haben diese Fahrweise Ende der 1990er-Jahre praktisch begründet.

Das Video der Vertriders zur Abfahrt von der Bettelwurfhütte im Karwendel. VAUDE

Zum Jahreswechsel hat Kreuter das Video, das sie zusammen mit ihrem Team von der Abfahrt am Bettelwurf-Steig gedreht haben, auf der Online-Plattform Pinkbike veröffentlicht. Darin erklären die Mountainbiker, was sie antreibt, immer neue Herausforderungen wie diese zu suchen und zu meistern. Im gegenständlichen Fall ist es die Geschichte von Falkners Großvater, der ein ebenso begeisterter Radfahrer und Bergmensch gewesen ist wie sein Enkel. Der Bettelwurf, einer der beeindruckendsten Berge des Karwendel, war sein Lieblingsgipfel. Für Falkner Grund genug, beide Leidenschaften im Gedenken an den Großvater zu verbinden.

Der Trail als steinernes Puzzle

Das Ergebnis ist ein spektakuläres und zugleich mystisches Video von einer Extremerfahrung zweier außergewöhnlicher Sportler. Kreuter und Falkner erklären die unglaublich schwierige Abfahrt wie ein Puzzle aus Fels, das sie zusammensetzen. Aus einzelnen Passagen ergibt sich letztlich ein großes Ganzes. Umgesetzt wurde das Projekt zu Allerheiligen 2021, also lange nach der Bergsaison am Bettelwurf. Die Hütte, von der aus sie starteten, war bereits geschlossen. Am ohnehin anspruchsvollen Steig lag bereits stellenweise Schnee.

Wer diesen Weg kennt weiß, was für eine Leistung es ist, ihn am Mountainbike zu bezwingen. Und es wäre nicht Tirol, wenn vor dem Vertriders-Duo nicht schon andere mit dem Fahrrad dort oben unterwegs gewesen wären. Bereits 1974 soll ein echter Mountainbike-Pionier das Kunststück geschafft haben, die exponierte Hütte über den Wilde Bande-Steig (das ist nicht jener Weg, den Kreuter und Falkner befuhren, sondern ein alternativer Zustieg vom Lafatscherjoch übers Speckkar) auf einem damals herkömmlichen Fahrrad zu erreichen. Die Route, auf der das aktuelle Video entstanden ist, wurde vor Jahren bereits einmal von Teamkollegen der beiden Vertriders in Angriff genommen. (ars, 9.1.2022)