Kommunikationsberater und "Falstaff"-Herausgeber Wolfgang Rosam. Foto: Ian Ehm

Wien – Der Kommunikationsberater, Agenturboss und Herausgeber Wolfgang Rosam berichtet von 36,8 Prozent mehr Umsatz seines Genussmagazins "Falstaff" im Covid-Jahr 2021. Der größte Teil des Wachstums komme aus dem deutschen Markt, lässt Rosam verlauten.

Der Falstaff-Gruppenumsatz in Österreich, Deutschland und der Schweiz sei 2020 bei 19 Millionen Euro gelegen, 2021 hat er laut Rosam 25,6 Millionen Euro erreicht. Für 2022 hat sich Rosam nach eigenen Angaben 30 Millionen Euro vorgenommen.

Der Herausgeber und Verleger kennt die Daten von innen. Von außen – über das österreichische Firmenbuch und die Compass-Firmendatenbank – lassen sie sich nicht nachvollziehen. Für 2021 liegt noch kein Jahresabschluss für die Falstaff Verlags-Gesellschaft m.b.H. vor. Für 2020 weist der Jahresabschluss der Falstaff GmbH keinen Umsatz, sondern nur ein Rohergebnis aus, von dem sich nicht auf den Umsatz schließen lässt. Compass beziffert den Umsatz 2019 der Verlagsgesellschaft mit 12,4 Millionen Euro.

2020 646.000 Euro Ergebnis

Der Jahresabschluss 2020 der Verlagsgesellschaft beziffert das Ergebnis vor Steuern mit 646.000 Euro nach 740.000 im Jahr davor.

Die Falstaff Verlagsgesellschaft hält Beteiligungen an VIP Gourmetclub GmbH (100 Prozent), Falstaff TV GmbH (74 Prozent), Falstaff Profi-GmbH (65), Falstaff Travel GmbH (55), Falstaff Living Verlags GmbH (51) und Popup Film und TV Produktion GmbH (26.)

Das "Magazin für kulinarischen Lifestyle" ist laut Verlag Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2021 hat der "Falstaff" wie berichtet eine erste internationale Ausgabe herausgegeben. Sie liege auf Flughäfen von Paris, London, New York oder Singapur auf, in Riedel-Shops sowie "in tausend Sternerestaurants weltweit". Für 2022 kündigt Rosam vier Print- und vier Digitalausgaben sowie wöchentliche Newsletter in englischer Sprache an.

Rosam führt zudem seine Agentur Rosam Grünberger Change Communications. Seine Rosam Beteiligungs GmbH hält Anteile an der WMR Weinhandel & Tasting GmbH (100 %), der HG Health Group GmbH (50), der vierfeld Digital GmbH (30) und an der leisure communication Kommunikationsagentur Ges.m.b.H. (26 Prozent), die auch seine Aussendungen macht. (fid, 9.1.2022)