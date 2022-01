Viel Trubel um den Weltranglistenersten. Foto: AFP / PAUL CROCK

Melbourne – Tennisstar Novak Djokovic darf nach Australien einreisen. Das erklärte der zuständige Richter Anthony Kelly am Montag in Melbourne. Der Serbe müsse binnen 30 Minuten freigelassen werden, zudem müssten ihm sein Reisepass und seine weiteren Dokumente ausgehändigt werden.

Grenzbeamte hatten Djokovic zuvor die Einreise verweigert, da er nicht die erforderlichen Nachweise über eine Corona-Impfung bzw. eine Genesung vorlegen konnte. Dagegen ging der Tennisstar vor – mit Erfolg. Welche Folgen das Urteil für die Teilnahme des Titelverteidigers an den in einer Woche beginnenden Australian Open hat, war zunächst unklar.

Noch vor der Entscheidung sagte der australische Einwanderungsminister, dass er sich das Recht vorbehalte, das Visum erneut zu widerrufen. Das australische Einwanderungsrecht räumt dem Minister weitreichende Befugnisse ein. Dieser kann ein Einreisevisum jederzeit entziehen – egal aus welchem Grund. Sollte er diesen Schritt setzen, wäre es Djokovic verboten, Australien in den nächsten drei Jahren zu betreten. Es ist aber davon auszugehen, dass Djokovic auch diese Entscheidung rechtlich bekämpfen würde.

Richter zeigte Verständnis für Djokovic

Schon im ersten Teil der Anhörung am Vormittag hatte der Richter Djokovic einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben, dass er doch noch an den Australian Open teilnehmen darf. Djokovic habe Beweise für eine medizinische Ausnahmegenehmigung von einem "Professor und einem äußerst qualifizierten Arzt" vorgelegt. "Was hätte dieser Mann noch tun können?", fragte der Richter.



Unterstützer des Tennisstars fanden sich vor dem Gericht ein. Foto: REUTERS / SANDRA SANDERS

Der 34-jährige Weltranglistenerste, der sich wiederholt kritisch über Corona-Impfungen geäußert hat, war am Mittwochabend in Melbourne gelandet, nachdem er nach eigenen Angaben eine Ausnahmegenehmigung von den Veranstaltern der Australian Open für eine Einreise ohne Impfnachweis erhalten hatte. Die australischen Grenzbeamten erkannten dies jedoch nicht an und entzogen ihm das Visum. Der Tennisspieler konnte aus Sicht der Behörden nicht die nötigen Dokumente für eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen.

Scharfe Kritik der Anwälte

Djokovics Anwälte wollten eine Rücknahme der Annullierung erreichen. Sie argumentierten, der Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung sei von zwei unabhängigen medizinischen Gremien genehmigt worden. Als Grund für die Genehmigung führten sie einen positiven Corona-Test des Spielers vom 16. Dezember an. Sie kritisierten, dass Djokovic nach seiner Ankunft am Flughafen acht Stunden lang weitgehend isoliert und ohne Kontakt zu seinen Rechtsbeiständen festgehalten worden sei.

Zu wenig Zeit eingeräumt

Darin lag letztlich auch Kellys Hauptargument, Djokovic wieder freizulassen, wie das australische Medium "The Age" berichtet. Denn nachdem dem Serben am Donnerstagmorgen Ortszeit mitgeteilt worden war, dass das Visum möglicherweise aberkannt werde, wurde ihm um 5.20 Uhr Ortszeit zugesichert, dass er bis 8.30 Uhr Zeit habe, eine Stellungnahme abzugeben. Diese Stellungnahme sei aber bereits um 6.14 Uhr eingefordert worden. Zudem machten die Grenzbeamten die Entscheidung, das Visum abzuerkennen, bereits um 7.42 Uhr amtlich. Damit sei Djokovic zu wenig Zeit eingeräumt worden, seinen Rechtsbeistand oder andere Berater zu konsultieren bzw. Unterlagen nachzureichen, die gegen den Visumsentzug gesprochen hätten.

Offiziell: Djokovic ist nicht geimpft

Schon vor dem Ärger um die Australien-Einreise war der Impfstatus des Serben monatelang ein Thema für Diskussionen gewesen. Der Tennisprofi hatte daraus ein Geheimnis gemacht und den Status als Privatsache bezeichnet – dieser ist nun aber geklärt. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Djokovic in der Befragung durch einen Beamten des australischen Grenzschutzes angegeben habe, "nicht gegen Covid-19 geimpft" zu sein.

Djokovic war seit Donnerstag im Park-Hotel untergebracht, einer umstrittenen Einrichtung, in der die Behörden auch von der Abschiebung bedrohte Migranten festhalten. Er hat jedoch vom Gericht die Erlaubnis erhalten, das Verfahren am Montag von einem anderen, nicht genannten Ort aus zu verfolgen. (APA, red, 10.1.2022)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, zuletzt um 09:44 Uhr.