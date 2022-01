[Corona-Liveticker] Virologe Bergthaler fordert kürzere Gültigkeit von PCR-Tests

[Schulstart] Corona-Tests, Maske und Quarantäne: Schulstart im Zeichen Omikrons

[Kommentar] Corona-Strategie der Regierung: Kapitulation vor dem Virus?

[Tennis] Australisches Gericht erlaubt Tennis-Star Djokovic die Einreise

[Chronik] Mindestens 19 Tote bei Brand in Wohnhaus in New York

[1956-2022] "Full House"-Schauspieler Bob Saget tot in Hotel aufgefunden

[Wirtschaft] Wegen der Geflügelpest dürften auch die Eierpreise steigen

[Filmpreis] Golden Globes: Mediendrama "Succession" gewinnt drei Preise

[International] Entmachtete Regierungschefin Suu Kyi in Myanmar wegen weiterer Vorwürfe zu vier Jahren verurteilt

[Forschung Spezial] Wie die internationale Schifffahrt klimafit werden könnte

[Wohngespräch] Fanny Abrari: "Die Oma hatte die beste Idee überhaupt"

[Kolumne] Die Krisenkolumne: Gefährdete Kusskultur

[Montagsfrage] Wie bekommen Sie den Kopf frei?

[Wetter] Meist überwiegen die Wolken und zeitweise sind Niederschläge zu erwarten, die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen tiefen Lagen und 500m Seehöhe. Am meisten schneit es entlang der Alpennordseite. Trocken bleibt es im Süden, dort sowie im Nordosten lockert die Bewölkung am Nachmittag auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, entlang der Tauern und am Alpenostrand auch lebhaft, aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 8 und plus 2 Grad, die Nachmittagstemperaturen meist zwischen minus 2 Grad und plus 4 Grad.

[Zum Tag] 1863: Die erste U-Bahn der Welt, die Metropolitan Railway in London, wird zwischen Farringdon und Paddington eröffnet. Die Linie ist heute Teil der London Underground.