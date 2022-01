Aktivisten blockierten das Werkstor der Produktionsstätte in Wien-Liesing. Dort werden auch Militärfahrzeuge hergestellt, die an die Türkei geliefert werden

Aufnahme aus der Produktionsstätte. Foto: Regine Hendrich

Seit Montagfrüh findet eine Protestaktion vor den Toren von Rheinmetall MAN in Wien statt. Um 6.15 Uhr haben Aktivistinnen und Aktivisten der "Rise Up 4 Rojava"-Bewegung begonnen, eine Ausfahrt des Unternehmens in Wien-Liesing zu besetzen. Sie brachten außerdem ein Banner mit der Aufschrift "Kein Profit mit dem Tod. Waffenexporte stoppen" über dem Eingang an und verteilten Flyer an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Fotos auf Twitter zeigen.

Ihr Protest richtet sich gegen das Unternehmen, in dem neben zivilen Fahrzeugen auch Militärfahrzeuge hergestellt werden. Das Joint Venture mit Hauptsitz in München, an dem die Rheinmetall AG 51 Prozent und die MAN Truck & Bus SE 49 Prozent hält, ist einer der weltweit führenden Anbieter für militärische und militarisierte logistische Radfahrzeuge. Im Produktionswerk in Wien werden die Lkws entwickelt, produziert und an Kundschaft in aller Welt geliefert. Die Fahrzeuge gehen auch an die Türkei. Die türkische Regierung führt unter anderem militärische Operationen gegen Kurdinnen und Kurden im eigenen Land sowie im angrenzenden Syrien durch.

Gegen ebenjenen Einsatz demonstriert die Aktivistengruppe im Speziellen. Rojava ist der kurdische Name für die Kurdenregion im Nordosten Syriens. Darüber hinaus prangern sie generell "das System, das Profite mit Krieg und Zerstörung macht", an. Sie fordern ein "Ende von Aufrüstung und Waffenexport" sowie "die Enteignung und den sozialen und ökologischen Umbau des Werkes".

Polizei löst Kundgebung auf

An der Aktion beteiligten sich laut Angaben der Aktivisten auch Personen aus der Klimabewegung. "In Wien-Liesing dürfen keine Fahrzeuge mehr produziert werden, deren Einsatz Menschen das Leben kostet, die verbrecherische Regime wie jenes von Recep Tayyip Erdoğan unterstützen, die ökologischen Existenzgrundlagen der betroffenen Bevölkerung zerstören und die Klimakrise weiter befeuern", erklärte die Initiative. Die Aktion richte sich nicht gegen die rund 1.200 Beschäftigten des Unternehmens.



Die Polizei ist inzwischen angerückt und hat den Eingang abgeriegelt. Die Kundgebung sei nicht angemeldet und werde daher aufgelöst, hieß es von der Exekutive. Ein Sprecher des Unternehmens war zunächst nicht erreichbar. (red, APA, 10.1.2022)