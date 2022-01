Das für Nicht-Golferinnen und -Golfer Feine am Golf-Umfeld ist aber unter anderem, dass Golfer es komfortabel lieben: Vor dem Frühstück ist praktisch nie wer am Platz. Und die Wege am Platz sind nie wirklich steil und immer entweder sauber geschottert und gewalzt oder – damit es hinterm Golfcart nicht staubt – asphaltiert.

Aber das ist nur der eine Aspekt. Der zweite ist das "Après-Golf". Nein, nicht Vor-Corona-Ischgl-Remmidemmi: Nach einer anstrengenden Golfrunde am hübsch inszenierten Platz will man meist auch weiterhin in stimmig inszenierten Luxuswelten chillen. "Anstrengend" sage ich übrigens frei von Häme: Seien Sie mal ein paar Stunden lang unterwegs und dabei voll auf einen Ball und saubere Bewegungen fokussiert.