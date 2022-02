Florian Krammer beantwortet Fragen der STANDARD-Community. Foto: Sebastian Krammer

Die Zahl der Corona-Infizierten ist so hoch wie nie, und wir befinden uns mitten in der Omikron-Welle. Viele – vor allem jüngere – Kinder sind noch nicht geimpft und durch den Schulbesuch dem Infektionsrisiko ausgesetzt. Rund zwölf Prozent der unter elfjährigen Kinder und 53 Prozent der Kinder zwischen zwölf und vierzehn Jahren sind geimpft. Vor allem Eltern haben Fragen rund um die Impfung für Kinder, den Verlauf einer Corona-Erkrankung und den bestmöglichen Schutz in der Schwangerschaft. Florian Krammer, Virologe und Impfstoffforscher an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, beantwortet Postings der STANDARD-Community.



Antwort: Ich hoffe, es geht Ihrem Kind wieder gut! Es kommt darauf an, wann Ihr Kind infiziert wurde. Ich nehme an, es hat sich in der momentanen Omikron-Welle infiziert? Wenn das zutrifft, würde ich mit dem momentan zugelassenen Impfstoff impfen, und zwar in einem Abstand von zumindest vier Wochen zwischen Infektion und Impfung. Warum empfehle ich das? Eine Omikron-Infektion in einer immunologisch naiven Person (nicht vorher infiziert, nicht geimpft) induziert eine relative Omikron-spezifische Antikörperantwort. Andere Varianten werden von dieser Antikörperantwort nur schlecht neutralisiert. Eine Impfung mit dem momentan zugelassenen Impfstoff konfrontiert das Immunsystem dann aber mit einem Spike-Protein, das sehr anders ist als das Omikron Spike Protein. Das führt dann wahrscheinlich dazu, dass das Immunsystem auf Stellen am Spike-Protein fokussiert, die zwischen dem 'alten' Sars-CoV-2 und Omikron gleich geblieben sind (konservierte Epitope). Die daraus entstehende Immunantwort ist dann vermutlich breiter und kann möglicherweise einen besseren Schutz gegen zukünftige Varianten bieten.

Sollte Ihr Kind geimpft gewesen sein und sich jetzt mit Omikron infiziert haben, würde ich abwarten, da die Infektion wahrscheinlich eine starke und breite Immunantwort ausgelöst hat. War Ihr Kind geimpft und hat sich mit Delta infiziert, würde ich auf die Omikron-spezifische Impfung warten. War Ihr Kind nicht geimpft und mit Delta infiziert, würde ich auf jeden Fall nach vier Wochen impfen, da das den Schutz gegen eine Omikron-Reinfektion erhöht.

Antwort: Das könnte leider noch dauern. Pfizer hat eine 3-ug-Dosis (ein Zehntel der Erwachsenendosis) bei Kindern zwischen sechs Monaten und fünf Jahren getestet. Es gab zwar keine Sicherheitsbedenken und der Impfstoff war in der Altersgruppe sechs Monate bis zwei Jahre auch wirksam, aber in der Altersgruppe zwischen zwei und fünf Jahren war die Immunantwort zu schwach. Da wird jetzt eine dritte Dosis getestet, und Daten werden im April erwartet. Deshalb kann das noch ein paar Monate dauern, bis der Impfstoff kommt.

Allerdings haben die US-Zulassungsbehörden die Impfstoffhersteller aufgerufen, schon einmal die Daten nach zwei Impfungen zur Verfügung zu stellen, damit der Review-Prozess beginnen kann. Pfizer hat das diese Woche gemacht, und das könnte dann den ganzen Prozess beschleunigen.

Moderna erwartet Daten für die Altersgruppe zwei bis fünf Jahre im März.

Antwort: Meine Empfehlung ist Impfen, aus mehreren Gründen. Erstens schützt die Impfung auch bei Omikron vor schweren Verläufen. Zweitens wissen wir nicht, was nach Omikron kommt, und es kann durchaus sein, dass sich eine Variante durchsetzt, bei der die Impfung auch gegen Infektionen wieder gut wirkt. Drittens können sich Viren mit der Zeit ändern und auch pathogener werden. Ich würde also auf jeden Fall die Impfung empfehlen.

"Meine Empfehlung ist Impfen", so der Virologe Florian Krammer. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Antwort: Gute Frage. Da gibt's noch keine definitive Antwort darauf, aber einige Hypothesen. Wir haben zwei verschiedene Arten von Immunität. Adaptive (also erlernbare) Immunität, das sind B-Zellen und T-Zellen, die auf bestimmte Erreger trainiert werden können. Und es gibt angeborene Immunität, unter die Barrieren (Haut, Proteine in der Schleimhaut et cetera), aber auch Systeme wie das antivirale Interferonsystem fallen. Grundsätzlich haben Kinder oft den Nachteil, dass ihr adaptives Immunsystem noch nicht auf viele Erreger trainiert ist (deshalb sind Kinder auch oft krank – kleine Virenschleudern, sagt man oft abfällig). Andererseits ist sowohl das adaptive als auch das angeborene Immunsystem aktiver in Kindern. Und vor allem das Interferonsystem ist sehr stark. Und auf dieses System sind viele Viren sehr anfällig. Die meist (es gibt leider Ausnahmen) relativ milden Verläufe bei Kindern könnten durchaus auf eine schnelle Antwort des Interferonsystems zurückzuführen sein. Es gibt aber noch andere Hypothesen. Grundsätzlich ist es übrigens nicht nur bei Sars-CoV-2 so, dass Erkrankungen in immunologisch naiven Personen umso milder ausfallen, umso jünger die Person ist. Das ist bei sehr vielen viralen Erkrankungen der Fall.

Antwort: Grundsätzlich ist es schon möglich, dass kommende Varianten oder aber Omikron-Subvarianten wieder pathogener werden als Omikron. Das kann man nicht ausschließen. Ich würde da aber nicht Durchseuchung vorschlagen, sondern die Impfung. Omikron-Infektionen in Sars-CoV-2-naiven Individuen (keine vorherige Infektion, keine Impfung) führen übrigens zu einem relativ Omikron-spezifischen Schutz gegen Infektionen, der nicht unbedingt gegen Infektionen mit zukünftigen Varianten schützt.

Antwort: Schwangerschaftsspezifische Daten habe ich dazu noch nicht gesehen. Allerdings ist mittlerweile klar, dass eine dritte Impfung auch das Risiko einer Omikron-Infektion signifikant reduzieren kann und das Risiko eines schweren Verlaufs drastisch reduziert. Das trifft sehr wahrscheinlich auch auf Schwangere zu. Ich wäre da sehr zuversichtlich und bin überaus froh, dass Sie dreimal geimpft sind!

