Larissa Putz (links) und Alexander Tomanek von der AK Wien im Gespräch. Foto: W24

Wien – Das Wiener Stadtfernsehen W24 geht am Mittwoch um 19 Uhr mit seinem neuen Servicemagazin "Alles klar!" an den Start. Der Titel sei Programm der neuen Sendung, die "Service für alle Lebensbereiche" in den Mittelpunkt stellen will, hieß es am Montag in einer Aussendung. Im Zwei-Wochen-Takt lädt Larissa Putz Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen ein.

Das Servicemagazin arbeitet dabei mit der Arbeiterkammer Wien, dem Bundeskriminalamt und dem Konsumentenschutzministerium zusammen. "Unser Fokus liegt auf modernem urbanem Leben und wir geben ganz klare Tipps zur Orientierung, die nach jedem ExpertInnengespräch übersichtlich und plakativ zusammengefasst werden", so Produzent und Gestalter Edwin Möser über das inhaltliche Konzept. Möser befasst sich seit 1995 mit Konsumententhemen, von 2007 bis 2018 war er für das ORF-Magazin "Konkret" verantwortlich.

Zum Auftakt stehen unter anderem die Themen "Böses Geld – die Fallen bei Kryptowährungen", "Bestellbetrug – Pakete, die nie ankommen" und "Reparieren statt Wegwerfen" auf dem Programm. Die Sendung ist auf W24 und w24.at zu sehen. (red, 10.1.2022)