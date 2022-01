Wie kommt es eigentlich, dass einige Geheimdienste besser, also effizienter zu funktionieren scheinen als andere Organisationen dieser sehr speziellen Art? Die Geschichte zeigt, dass die Effizienz der geheimen Arbeit nicht oder nur kaum in Zusammenhang mit den üblichen Parametern wie beispielsweise Personalstärke oder finanziellen Ressourcen steht. Sicherlich spielen die technischen Kapazitäten wie Satelliten zuweilen eine große Rolle. Dennoch: Effizienz, Schlagkraft und Diskretion – damit werden die bekannten Vertreter dieser Branche häufig nicht in Verbindung gebracht. Oft werden sie hingegen für angebliche Skandale und Misserfolge aller Art verantwortlich gemacht. Die Bewertung der aktuellen Situation in Afghanistan, zumindest durch die Medien und Teile der Politik, ist dafür ein Beispiel. Von den kleinen, unauffälligen Geheimdiensten liest man weniger.

Wege zum Erfolg

Drei entscheidende, nicht unbedingt gemeinsam auftretende Faktoren bestimmen den Erfolg einiger weniger staatlicher, besonders aber nichtstaatlicher Organisationen, die sich mit mal mehr, mal weniger geheimdienstlicher Arbeit befassen: erstens eine hohe ideologische oder religiöse Motivation. Zweitens eine absolute Fokussierung auf Profitmaximierung. Drittens ein historisch ungebrochenes und gesellschaftlich akzeptiertes Wachsen und Gedeihen traditioneller, identitätsstiftender Faktoren.

Organisationen, die das – teilweise oder insgesamt – verinnerlicht haben, verfügen auch über eine klare Vorstellung und Erfahrung von innen und außen: innen wir, außen ihr, also die feindliche Außenwelt. "Innen" – das ist eine Gemeinschaft von Wissenden, die intensiv und weitgehend ungestört von äußeren Einflüssen arbeitet, kooperiert, an einer Sache interessiert ist und an ein Ziel glaubt. Im angelsächsischen Raum wird dies zuweilen mit Community of Interest (COI) umschrieben. Ziel dieser communities sei es, "to discover, synthesize and exchange knowledge through the sharing of information in order to: take better decisions; implement change and create effects."1

Besser auf die folgenden Beispiele anzuwenden ist der sozialwissenschaftliche Begriff der epistemic communities. Diese durchaus inhomogenen Expertennetzwerke verfügen unter anderem über "share[d] intersubjective understandings; have a shared way of knowing; have shared patterns of reasoning; have a policy project drawing on shared values, shared causal beliefs, and the use of shared discursive practices; and have a shared commitment to the application and production of knowledge."2

In anderen Worten: Außerhalb der bekannten und relativ transparenten ökonomischen oder politischen Strukturen können sich hier schlagkräftige, kleine und verschworene Netzwerke von "Wissenden" über lange Zeiträume hinweg etablieren, um für ihre gemeinsam geteilten Überzeugungen und Wünsche einen ertragreichen Output an Expertise zu produzieren. Diese gemeinsam geteilten Sichtweisen müssen sich nicht nur im objektiv-wissenschaftlichen Bereich manifestieren, sie können auch ganz subjektive Positionen beinhalten: Die unbedingte Verteidigung der eigenen Lebensweise und des eigenen Glaubens. In den folgenden Beispielen werden epistemic intelligence communities beschrieben, deren gemeinsam geteilte und intern immer wieder erneut reflektierte Expertise sich um den Oberbegriff "Intelligence" dreht. Eingangs findet ein staatlicher Akteur Erwähnung.

Das Beispiel Israel

Die israelischen Geheimdienste, allen voran der sporadisch in den Medien genannte Mossad, haben aufgrund eines besonderen Merkmals einen Vorteil gegenüber fast allen konkurrierenden Geheimdiensten: Ihre Ursprungsgeschichte verschmilzt religiöse und zu Beginn noch unausgereifte politische Bedürfnisse, die sich im Laufe der Jahrzehnte bis heute weiterentwickelt und als israelische Identität, als Patriotismus, zuweilen Nationalismus, verfestigt haben.

Man kann es auch so formulieren: Eine große, oft grausam verfolgte Gemeinschaft von Menschen gleichen Glaubens suchte dringend eine Region, in der sie sich dauerhaft ansiedeln, autonom existieren und sich selbst schützen kann vor ihren Feinden. Dieser beschwerliche Weg schuf eine epistemic intelligence community, die bis heute von der Erkenntnis geprägt ist, dass trotz der offiziellen Erlangung der Unabhängigkeit 1949 gilt: "The unofficial fighting never stopped."3

Die in anderen Ländern wohnenden Glaubensbrüder sind es auch, die ihre Loyalität zur Heimat Israel beweisen, indem sie von sich aus oder nach Anfrage wichtige Informationen an den Mossad geben. Dies kann als sowohl religiöse als auch patriotische Pflicht gesehen werden, der einzelne Juden im Ausland nachkommen. Auf diese Weise können von Israel gesuchte Personen in anonymen Großstädten der Welt aufgespürt werden. Es kommt selten vor, dass eine epistemic intelligence community eine derartig intensive Verschmelzung religiöser und patriotischer Vorstellungen über einen derart langen Zeitraum erfolgreich kultivieren kann.

Religion und Geheimdienste?

Es gibt aber auch andere, exotisch anmutende und jenseits des Staates, manchmal gegen ihn stehende Geheimdienste, die überaus erfolgreich agieren. Religiöse oder sektiererische Institutionen haben im Kern eine ähnlich strukturierte epistemic intelligence community, die geheimdienstlich arbeitet.

Eine davon ist der Vatikan: Zwar handelt es sich um ein Staatsgebilde, das seit jeher von zahlreichen Geheimdiensten der Welt bearbeitet wird und sich demzufolge schützen muss. Es handelt sich jedoch zugleich um eine Konzentration religiöser Macht, die seit Jahrhunderten darauf angewiesen ist, ihren Glauben und ihre materiellen Besitztümer nicht nur zu mehren, sondern auch abzuschirmen und zu bewahren. Dazu ist ein Geheimdienst notwendig. Der mit diesen Organisationen und auch dem Vatikan häufig in Kontakt stehende Simon Wiesenthal kam daher nicht von ungefähr zu dieser Aussage: "The best and most effective espionage service I know in the world belongs to the Vatican."4 Der Papst als Oberhaupt der ältesten Institution der Welt verfügt für diese Zwecke mit jedem Pfarrhaus, das irgendwo existiert, und mit jedem Priester über dessen Ohren und Augen – in der Sprache moderner Spezialoperationen seine "boots on the ground". Seine Vertreter und Diplomaten vor Ort sind "jene, die in päpstlicher Mission als Delegaten oder Beobachter zu internationalen Räten oder zu Konferenzen und Versammlungen abgeordnet werden."5

Laut Kennern besitzt der Heilige Stuhl den besten Spionagedienst der Welt. Foto: AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Wie in jedem Staat haben sich auch im Vatikan immer wieder Fraktionen gebildet, die schwer zu kontrollieren sind und die ihre eigenen geheimdienstlichen Operationen durchgeführt haben. Exemplarisch zu nennen wäre die Vereinigung Sodalitium Pianum, die bis in die Neuzeit hinein akribisch Informationen über angeblich kirchenfeindliche, also modernistische Strömungen und Personen sammelte und archivierte. Bekannter ist das Opus Dei, welches eine lange Tradition der Geheimhaltung pflegt und ein wichtiges Wesensmerkmal von Geheimdiensten aufweist: Es ist in "getrennte Abteilungen gegliedert, die jeweils verschiedene Möglichkeiten des … Zugangs zu Informationen zulassen."6 Ein durchaus modernes und weit verbreitetes Prinzip "of controlling access to sensitive information so that it is available only to those individuals or organizational components with an official 'need-to-know'…."7 Die offizielle Geheimdienstbürokratie des Vatikans hingegen hat zu diversen Anlässen übrigens auch mit dem bereits erwähnten Mossad kooperiert.8

Rattenfänger und Sektierer

Einige pseudoreligiöse Vereinigungen und Sekten mit durchaus politischen Ambitionen verfügen über effektive intelligence departments, die sich mit der Überwachung von Mitgliedern, Aussteigern oder Journalisten beschäftigen. Sie observieren Politiker, die ihnen gefährlich oder auch nützlich werden können, und verwanzen die Autos von Kritikern. Sie betreiben Tarnorganisationen, unauffällige Büros und Thinktanks.

Die Lyndon-LaRouche-Politsekte aus den USA ist ein klassisches Beispiel für eine nichtstaatliche epistemic intelligence community. Norman Bailey, ehemals Mitglied des US National Security Council, beschrieb schon frühzeitig den Geheimdienst der Organisation als "one of the best private intelligence services in the world."9 Die Organisation von LaRouche – er selbst ist 2019 verstorben – betrieb einen kommerziellen Handel mit Informationen über angebliche Kommunisten in den USA, verkaufte diese an die Industrie und kooperierte hierzu auch mit dem FBI. Diese Sekte, deren Antrieb eine oft verschwörerische, in Teilen antisemitische Interpretation der weltpolitischen Zusammenhänge zugrunde liegt, wird seit dem Tod von LaRouche von seiner Frau, der Deutschen Helga Zepp-LaRouche, weitergeführt.

Einer der Ableger, die ehemalige Europäische Arbeiterpartei (EAP), stand bereits im Fokus deutscher Sicherheitsbehörden. Der sektiererische Nachfolger der EAP, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo), verfolgt eine strenge Abschottungspolitik, insbesondere seit dem weiterhin ungeklärten Tod des der Sekte offenbar verfallenen Juden namens Jeremiah Duggan im Jahre 2003. Mittlerweile haben auch chinesische Geheimdienste den Nutzen erkannt, der in dieser seit jeher den westlichen Eliten kritisch gegenüberstehenden Organisation liegt. Veranstaltungen des Schiller-Institutes in Wiesbaden, dem Thinktank der Organisation, werden regelmäßig von Personen aus der chinesischen Bürokratie besucht, darunter auch jene mit Vernetzung in den chinesischen Sicherheitsapparat.10

Diffamierung und Zermürbung von Einzelpersonen



Eine andere pseudoreligiöse Organisation, deren Mitglieder sich in einem permanenten Konflikt mit der feindlichen Außenwelt und daher als Elite zu einer umfassenden "Feindaufklärung" berechtigt sehen, ist die 1954 gegründete Scientology Church. Ebenfalls aus den USA stammend, hat sich diese Sekte einen Namen durch die offensive Bespitzelung und Einschüchterung ihrer Gegner, ihre Neigung zu aufwendigen Klageverfahren und ihre Diffamierungskampagne gegenüber deutschen Behörden gemacht. Letztere hatten Scientology bereits vor Jahren als verfassungsfeindliche Organisation in den Fokus genommen und erklärt, dass sich diese Organisation "mit ihrem totalitären Anspruch [...] gegen maßgebliche Bestandteile der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" richtet.11

Die epistemic intelligence community dieser Sekte nennt sich Office of Special Affairs (OSA) und betreibt professionell – zuweilen unter Beauftragung externer Privatermittler – die Beobachtung, Diffamierung und Zermürbung von Einzelpersonen, die Infiltration von Behörden und natürlich die umfassende Sammlung und Archivierung von Informationen. Bei den seltenen Durchsuchungen wurden Tausende an gestohlenen Regierungsdokumenten, elektronische Überwachungstechnologie und Einbruchswerkzeuge gefunden.12

Gegenüber den staatlichen Geheimdiensten haben diese und andere Sekten den Vorteil, dass sie ihre Operationen nur gegenüber sich selbst zu rechtfertigen haben. Es genügen die Exegesen der Schriften ihrer Führer und die Befehle ihrer Gurus. Es gibt keine andere Kontrollinstanz als jene einer totalitären Überzeugung. Der innerste Kern dieser Sekten ist ausschließlich ihrem strengen Dogma verpflichtet, und dieses führt zwangsläufig zu einer totalen Exklusion aller äußeren Einflüsse, Zweifel, Bedenken und natürlich der entsprechenden Akteure. (Stephan Blancke, 13.1.2022)

Fortsetzung folgt.