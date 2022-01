Schimpansin "Kimbang" inspiziert die Kamera und das Gurtzeug. In dieser "Universum"-Folge macht sie die Aufnahmen: 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / BBC / Gordon Buchanan

19.40 REPORTAGE

Re: Stark am Ball – Im Verein gegen Judenhass Hassparolen bis hin zu körperlicher Gewalt sind für die Sportlerinnen und Sportler des jüdischen Vereins Makkabi in Deutschland Normalität. Alle Hautfarben, Nationalitäten und Religionen sind vertreten. Die Reportage begleitet Makkabäerinnen und Makkabäer, wie sie diesem Hass entgegentreten. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Mit den Augen der Tiere – Zwischen Ozean und Wüste (1/2) Erdmännchen und ihre Neugeborenen in ihren Höhlen, Schimpansen in den Baumkronen, Pinguine auf der Jagd nach Fischen, ein Gepard auf der Jagd und ein Braunbär in den türkischen Wäldern: Mit speziellen Kameras eröffnet dieser neue Zweiteiler Einblicke in den Alltag von Tieren. Teil 2 am 18. Jänner. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Omikron-Regeln, die Hofburg-Wahl, der Klimabürgerrat und die Wissenschaftsskepsis in Österreich. Zu Gast im Studio ist Bildungsminister Martin Polaschek. Bis 22.00, ORF 2

22.15 TALK

Willkommen Österreich Rückblick auf die Highlights des vergangenen Jahres mit Josef Hader, Lou Lorenz-Dittlbacher, Erni Mangold, DJ Ötzi, Adele Neuhauser, Aksel Lund Svindal, den Alexandri-Drillingen oder Omar Sarsam. Bis 23.15, ORF 1

22.25 DOKUMENTATION

Makro: Crypto-Crime – Wirtschaftsbetrug rund um Bitcoin & Co. Bitcoin und Co machen es möglich: Die Krypto-Verbrecher von heute können unglaubliche Summen erbeuten. Makro stellt die spektakulärsten Kriminalfälle rund um Bitcoin und andere Kryptowährungen vor. Bis 23.10, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Galileo Galilei – Revolutionär der Wissenschaften Die Doku von Eike Schmitz und Susanne Utzt erzählt von der Verflechtung von Realität und Mythos und der Untrennbarkeit von Wissenschaft, Macht und Moral. 23.20 Die Heiligen Drei Könige Sie waren keine Könige, keine Heiligen, und zu dritt waren sie vermutlich auch nicht. Eine märchenhafte Legende und ein Wissenschaftskrimi um den historischen Kern der Geschichte. Bis 0.05, ORF2