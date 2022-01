Mehr Freizeit oder gar ein Jobwechsel: Der Jahresanfang bietet Raum, um sich neue Ziele zu setzen. Was haben Sie sich beruflich für 2022 vorgenommen?

Jede und jeder Fünfte möchte heuer den Stress im Job reduzieren.

Foto: imago images

Den Jahresanfang nutzen viele, um sich neue Ziele zu setzen, vor allem die Gesundheit steht dabei im Fokus. So haben sich 44 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher vorgenommen, mehr Sport zu treiben, gefolgt von dem Vorsatz, bewusster zu leben (40 Prozent) und mehr Zeit für Freunde und Familie aufzuwenden (33 Prozent). Das sind die Ergebnisse einer repräsentative Umfrage unter Personen ab 16 Jahren in Österreich vom Marktforschungsinstitut Imas International.

Doch auch im beruflichen Kontext haben sich die Österreicherinnen und Österreicher einige Vorsätze gefasst: Während 19 Prozent heuer darauf achten möchten, weniger Stress im Beruf zu haben, wollen sich 14 Prozent mehr auf den Job konzentrieren. Etwas mehr als jeder Zehnte plant, außerdem mehr Zeit in Weiterbildung zu investieren (zwölf Prozent), und fast eben so viele wollen sich in diesem Jahr beruflich verändern und einen neuen Job suchen (elf Prozent).

Ein weiteres Stichwort auf der Liste der guten Vorsätze ist "Digital Detox": 16 Prozent der Befragten wollen weniger Zeit vor dem Bildschirm oder auf sozialen Medien verbringen. Auch ein achtsamerer Umgang mit anderen wird von 18 Prozent angestrebt.



