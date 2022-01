Ein neues Abfallgesetz soll Spaniens Strände rauchfrei machen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Für Raucherinnen und Raucher wird's in Spanien langsam eng: Seit heuer ist dort das Rauchen in Innenräumen komplett verboten. Nun sollen auch die spanischen Strände rauchfrei werden, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich dabei auf entsprechende Meldungen von The Times und Daily Mail.

Demnach soll ein neues Abfallgesetz den Konsum von Zigaretten und anderen Tabakwaren am Strand regeln. Wer sich trotzdem eine anzündet, muss mit einer Strafe von bis zu 2.000 Euro rechnen, heißt es. Ein solches Rauchverbot gibt es bereits auf den Kanarischen Inseln und auf Mallorca. Dem Ganzen war eine Petition von 283.000 Bürgerinnen und Bürgern vorausgegangen, die sich für ein Rauchverbot am Strand eingesetzt hatten. Letztendlich obliegt es den Gemeinden entsprechende Verbotszonen an ihren Stränden einzurichten. (red, 10.1.2022)