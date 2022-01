Klar auf Abstand: US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman und ihr russischer Amtskollege Sergej Rjabkow. Foto: Reuters / Denis Balibouse

Neutral wie die Schweiz war der Boden nicht: Schauplatz des mit einiger Nervosität erwarteten Krisentreffens zwischen den USA und Russland war die US-Botschaft bei den Vereinten Nationen in Genf. Kurz vor neun Uhr früh starteten am Montag die bilateralen Gespräche zwischen den Rivalen, ganz oben auf der Agenda der eintägigen Konferenz stand die aktuelle Krise rund um die Ukraine.

Washington machte von Beginn an klar, dass es sich nur um den Auftakt zu einer Serie von insgesamt drei Treffen handelte, die diese Woche auf dem Programm stehen: Am Mittwoch kommen in Brüssel die Partner des westlichen Militärbündnisses Nato mit Russland zusammen, am Donnerstag findet dann in Wien eine Sitzung im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) statt. Bei dem OSZE-Meeting hat die Ukraine selbst die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben.

Ultimatum oder bloß Forderungskatalog?

Die russische Delegation in Genf wurde von Vizeaußenminister Sergej Rjabkow angeführt, der im Dezember den im Westen als Ultimatum aufgefassten russischen Forderungskatalog vorgestellt hatte. Darüber hinaus waren aber auch ranghohe Beamte des russischen Verteidigungsministeriums in die Gespräche involviert. Das verdeutlicht einmal mehr, dass es in den Verhandlungen dieser Tage um Krieg oder Frieden geht.

Den Druck hatte Moskau mit der Verlegung von Truppen an die ukrainische Grenze bereits im Vorfeld stark erhöht. Zuletzt hatte Rjabkow die Rhetorik noch einmal verschärft und erklärt, Russland werde keine weiteren Zugeständnisse machen. Die Nato hingegen solle sich auf die Positionen von 1997, also vor der ersten Erweiterungswelle in Mittel- und Osteuropa, zurückziehen.

Doch der Karrierediplomat ist nicht naiv. Ein Rückzug der Nato gilt als Forderung, von der auch Russland weiß, dass sie nicht erfüllt werden kann. Moskau sei nicht überrascht davon, "dass unsere Ideen, unsere Vorschläge und Herangehensweisen in ein rein technologisches Umfeld getaucht würden", sagte Rjabkow am Montag mit Blick auf die geplanten Gespräche auf OSZE-Ebene. Den USA wäre es nur recht, den ganzen Prozess in den Gremien der OSZE versanden zu lassen, wo Russland seit langem versuche, Sicherheitsfragen zu lösen – "mit minimalem Resultat".

"Pistole am Kopf der Ukraine"

In Moskau ist auch Experten bewusst, dass die meisten russischen Forderungen unannehmbar sind. Selbst der ebenfalls geforderte Verzicht der Nato auf künftige Erweiterungen widerspricht dem Selbstverständnis der Organisation, der zufolge jedes Land selbst entscheiden kann, ob es beitreten will. Besser stehen die Chancen beim Thema Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa, meint der Moskauer Militärexperte Michail Chodarjonok. Allerdings könnten dabei die USA im Rahmen eines möglichen Kompromisses Russland dazu auffordern, seine Iskander-Raketen nach Osten zu verlegen, vermutet er.

Trotz aller inhaltlicher Differenzen sah man die Ausgangslage im Umfeld der von Vizeaußenministerin Wendy Sherman geleiteten US-Delegation ganz ähnlich. Ein Regierungsvertreter in Washington bekräftigte im Vorfeld der Gespräche, dass nicht Moskau dar über entscheiden könne, mit welchen Ländern andere Staaten Bündnisse eingingen. Fortschritte bei weiteren sensiblen Themen wie etwa bei der Abhaltung von Militärmanövern oder eben der Stationierung offensiver Raketensysteme seien jedoch denkbar.

USA dämpfen Erwartungen weiter

US-Außenminister Antony Blinken war allerdings bemüht, die ohnehin nicht besonders hohen Erwartungen an den Gesprächsreigen zu dämpfen: "Ich glaube nicht, dass wir in der kommenden Woche irgendwelche Durchbrüche erleben werden", sagte er am Sonntag und führte dabei einmal mehr die Truppenkonzentration an der russischen Grenze zur Ukraine ins Treffen. Es sei schwierig, "in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine" Fortschritte zu erzielen.

Auch dass Blinken keine Entscheidungen über Europa treffen will, ohne Europa selbst in die Gespräche miteinzubeziehen, dürfte nicht nach dem Geschmack Russlands sein. Moskau setzt lieber auf bilaterale Verhandlungen mit Washington – und setzte diese schließlich gerade durch den Aufbau der vom Westen so heftig kritisierten militärischen Drohkulisse auch durch. (André Ballin aus Moskau, Jan Herbermann aus Genf, Gerald Schubert, 10.1.2022)