Seamaster Aqua Terra von Omega

Seamaster Aqua Terra von Omega Foto: Markus Böhm

Optisch fein austariert präsentiert sich die Seamaster Aqua Terra von Omega. Ihre Features trägt die Uhr praktischerweise gleich im Namenszusatz "150 M Co-Axial Master Chronometer Small Seconds 41 MM".

Soll heißen: bis zu 150 Meter wasserdicht, Automatikwerk mit Co-Axial-Hemmung, Master Chronometer zertifiziert, kleine Sekunde, Ø 41 Millimeter.

www.omegawatches.com





Intra-Matic Chronograph H von Hamilton

Intra-Matic Chronograph H von Hamilton Foto: Markus Böhm

Bildhaft ist sie manchmal, die Sprache der Uhrenfans. So heißt die Art von Antlitz, wie es der Intra-Matic Chronograph H von Hamilton der Welt zuwendet, "Panda-Zifferblatt".

Denn mit ein bisschen Fantasie lässt sich in den schwarzen Totalisatoren auf weißem Grund dieser Handaufzugsuhr das Angesicht des pelzigen Sympathieträgers erkennen.

www.hamiltonwatch.com





Noramis Datum Sport von Union Glashütte

Noramis Datum Sport von Union Glashütte Foto: Markus Böhm

Die Retro-Welle in der Uhrenwelt will einfach nicht abebben. Aber im Gegensatz zu so mancher Corona-Welle ist das nicht unbedingt schlecht.

Wie man an der sportlichen Taucheruhr Noramis Datum Sport (Ø 42 Millimeter) von Union Glashütte sieht, die mit feinem Farbverlauf und dem Automatikkaliber UNG-07.S1 daherkommt. Das "S" steht für Siliziumspirale.

www.union-glashuette.com

(Markus Böhm, RONDO, 28.1.2022)