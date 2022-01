Auf dem Sonnendeck

Handtücher "Copa Solar". Foto: Marlene Mautner

Ihre Installation "There will be! People! On the Sun! Soon!" im Museum für angewandte Kunst (Mak) widmet die Designerin Johanna Pichlbauer ganz der Sonne. Teil der Installation "Copa Solar" (siehe Bild): Handtücher, die in Zusammenarbeit mit dem Froteehersteller Vossen entstanden sind.

Die Ausstellung ist noch bis zum 13. Februar 2022 im Museum für angewandte Kunst zu sehen.

www.mak.at





Signalfarbe

Daunenjacke. Foto: Hersteller

Die Zusammenarbeit von Gucci und dem Outdoor-Hersteller The North Face geht in eine neue Runde. Dicke Daunenjacke 1.980 Euro

www.gucci.com





Kälteschutz

Creme "All Winter Care". Foto: Hersteller

Wenn die Haut während der kalten Jahreszeit strapaziert wird, empfiehlt Temt die reichhaltige Creme "All Winter Care". 50 ml, 49 Euro

www.drtemt.at





Farbfilter

Brille Modell Lea. Foto: Hersteller

Für die neue Kollektion "Harmony of Opposites" setzt Neubar Eyewear auf filigrane Titangestelle und dezente Farbgebung. Modell Lea 380 Euro

www.neubau-eyewear.com





Wärmespender

Becher Modell "Elite". Foto: Hersteller

Coffee to go? Ja, aber bitte im wiederverwendbaren Becher. Das Modell "Elite" von Mepal fasst 375 ml und hält sechs Stunden warm. 24,99 Euro

www.mepal.com





Krokoprägung

Tasche. Foto: Hersteller

Das Berliner Taschenlabel Liebeskind hat einen Store am Wiener Graben 12 und einen Shop in Salzburg in der Getreidegasse 6 eröffnet. 229 Euro

www.liebeskind-berlin.com





Lodenleiberl

Oberteil aus Loden. Foto: Hersteller

Die Modedesignerin Klara Neuber hat ein Oberteil aus österreichischem Loden entworfen: erhältlich in sechs Farben. 135 Euro

www.klaraneuber.at

(RONDO, 17.1.2022)