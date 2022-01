Jean Baptiste Lointier – Mellifera Extra Brut Foto: Hersteller

Es führt kein Weg daran vorbei – das neue Jahr muss mit Champagner begossen werden. Wer das noch nicht getan hat, sollte es tunlichst nachholen. Schließlich war das letzte Jahr weder ein Ponyhof noch ein Honiglecken. Und daran wird sich wohl so bald nichts ändern. Daher braucht es öfter feinen Sprudel.

Champagner gilt ja gemeinhin als Stimulans, das die Glückshormone nur so sprudeln lässt. Gut, dass in der Champagne viele Winzer ihren kostbaren Stoff nicht mehr an große Häuser liefern, sondern selbst abfüllen. Auch gut, dass dadurch erstklassige Qualität leistbar wird.

Noch besser, wenn jemand so wie Jean Baptiste Lointier sein Handwerk versteht und die Herkunftscharakteristik weder durch Intervention im Keller noch durch hohe Dosage verhunzt. Keine Filtration, keine Schönung – in der Champagne keine Selbstverständlichkeit.

Lointiers Blanc de Noir aus Pinot noir und Pinot Meunier ist wahrlich kein Sprudel von der Stange, sondern hochklassige Maßarbeit. Der Ausbau in Barrique und Amphore plus 22 Monate auf der Flasche ergeben Finesse und Struktur. Unbeschwertheit mit Tiefgang. Genau richtig für 2022! (Christina Fieber, RONDO, 14.1.2022)