"Éclair" bedeutet zu Deutsch Blitz. Wie ebendieser schlägt es in den Geschmacksnerven ein – wenn es gut gemacht ist. Hierzulande ist das nicht selbstverständlich. Wir haben in Wien verkostet.

Patisseriekunst

Von Parémi Foto: Heidi Seywald

Wunderschön sieht die Kreation aus, wie alles in der französischen Bäckerei Parémi. Hier werden höchste Patisserie-Standards erfüllt. Der Brandteig ist kompakt, vielleicht eine Spur zu wenig luftig. Dafür sind kleine Knusperstücke drin. Die Füllung ist angenehm süß und nicht zu geil, das ergibt eine gar köstliche Geschmackskompostion. Man wähnt sich tatsächlich in Frankreich.

Parémi, Bäckerstraße, 5,90 Euro

5 von 6 Punkten





Echter Klassiker

Von Beaulieu Foto: Heidi Seywald

Simpel und klassisch präsentiert sich der Liebesknochen (so unromantisch kann man "éclair" auch übersetzen) im französischen Feinkostladen Beaulieu. Luftig-neutraler Brandteig ist gefüllt mit angenehm süßer Schokocreme, die nur ganz leicht nach Pudding schmeckt. Darüber ist eine unaufgeregte Schokoglasur – ein gutes Häppchen für zwischendurch. Mit drei Euro außerdem klarer Preis-Leistungs-Sieger.

Beaulieu, Ferstel-Passage, 3,– Euro

4 von 6 Punkten





Annäherung

Aus der Kurkonditorei Oberlaa Foto: Heidi Seywald

Einen Platz im Herzen aller Tortenliebhaber hat die Kurkonditorei Oberlaa. Herrliche Naschereien gibt es in diesem Fixpunkt am süßen Wiener Himmel – die Eclairs gehören nicht dazu. Der Brandteig ist etwas pappig, die Füllung ist viel zu süß und schmeckt in erster Linie nach Schokopudding. Französische Patisserie-Kunst-Punkte gibt es hier nur für die Makronen – die sind dafür hervorragend.

Kurkonditorei Oberlaa, 4,– Euro

3 von 6 Punkten





"Extraordinaire"

Von Crème de la Crème Foto: Heidi Seywald

Schon für die Optik gewinnt dieses Eclair einen Preis. Sanft gerippter, sehr kompakter Brandteig, gefüllt mit genau richtig gesüßter Schokocrème. Glasiert ist der Gaumenschmaus mit einer nicht zu dominanten Schokolade. Besonders macht es die Dekoration. Das sind nämlich Erdnüsse, die dem Klassiker eine interessante Note verleihen. Und das schadet ihm auf keinen Fall!

Crème de la Crème, Lange Gasse, 5,90 Euro

5 von 6 Punkten

(Pia kruckenhauser, RONDO, 20.1.2022)