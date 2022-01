Laut dem Präsidenten Kasachstans stünden militante Islamisten hinter den Unruhen. Foto: AP

Bei den gewaltsamen Protesten in Kasachstan sind offiziellen Angaben zufolge fast 10.000 Menschen verhaftet worden. Die Sicherheitskräfte des Landes hätten im Zusammenhang mit den Unruhen der vergangenen Woche 9900 Personen festgenommen, teilte das Innenministerium des zentralasiatischen Landes am Dienstag mit. In der ölreichen ehemaligen Sowjetrepublik wurden nach Angaben des Innenministeriums Regierungsgebäude in mehreren Großstädten angegriffen, nachdem die zunächst friedliche Proteste gegen die Erhöhung der Benzinpreise in Gewalt umgeschlagen waren.

"Ordnung wiederhergestellt"

Präsident Kassym-Schomart Tokajew erklärte, unter den Angreifern seien militante Islamisten aus anderen zentralasiatischen Ländern und Afghanistan sowie aus dem Nahen Osten gewesen. Nun sei die Ordnung wiederhergestellt. Die Suche nach "Terroristen" gehe aber weiter.

Unterstützung bekommt das Land von China, das sich an die Seite Kasachstans und Russlands stellte. Die Volksrepublik teile die Einschätzung des kasachischen Präsidenten, dass die Ursache der Unruhen terroristische Aktivitäten seien, berichteten chinesischen Staatsmedien über ein Telefongespräch zwischen Außenminister Wang Yi am späten Montag mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow.

Die beiden an die Ex-Sowjetrepublik grenzenden Länder sollten sich "der Einmischung externer Kräfte in die inneren Angelegenheiten der zentralasiatischen Länder widersetzen" und verhindern, dass "Farben-Revolutionen" und die "drei bösen Mächte" Chaos verursachen, hieß es in dem Bericht. Auch die Regierung in Moskau macht ausländische Kräfte für die Unruhen bei dem südlichen Nachbarn verantwortlich.

Unterstützung von Russland und China

China definiert die "drei bösen Kräfte" als religiösen Extremismus, territorialen Separatismus und gewalttätigen Terrorismus und hat sie als Ursache für die Instabilität in der Provinz Xinjiang bezeichnet. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte zuvor, dass die Allianz nicht zulassen werde, dass es zu einer "Farb-Revolution" kommen werde. Er nahm damit Bezug zu Aufständen in anderen Ex-Sowjetrepubliken, etwa der "Orangenen Revolution" 2013/14 in der Ukraine.

Die Unruhen in Kasachstan sind die schwersten seit Jahren. Die Proteste hatten sich an der von der Regierung zum Jahreswechsel verhängten Erhöhung der Preise für Autogas entzündet. Kasachstans autoritär regierender Präsident Kassym-Schomart Tokajew sagte, man habe einen versuchten Umsturz abgewehrt. Nun sei die Ordnung wiederhergestellt. Die Suche nach "Terroristen" gehe aber weiter. (APA, 11.1.2022)