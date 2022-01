Wien – Am Dienstag hat die Rundfunkregulierungsbehörde (RTR) ihre Entscheidungen über Förderungen nach dem Privatrundfunkfonds bekanntgegeben, der Privatrundfunkfonds ist pro Jahr mit 20 Millionen Euro pro Jahr dotiert. Für den TV-Bereich werden laut aktueller Veröffentlichung rund 14,29 Millionen Euro vergeben, damit sollen österreichische Medieninhalte gestärkt werden. Gefördert werden Inhalte wie Sendungen und Sendeschienen, Ausbildungen sowie Studien. Im Bereich Hörfunk werden rund fünf Millionen Euro ausgezahlt.

Fernsehen

Laut der veröffentlichten Liste fördert die RTR im TV-Bereich oe24 TV mit 1.607.273 Euro und oe24plus mit 389.729 Euro. Exxpress.tv bekommt 280.000 Euro. Servus TV wird mit 1,416 Millionen Euro gefördert, wobei mit 1,15 Millionen Euro der Großteil an die Servus TV Nachrichten fließt. STANDARD TV erhält rund 576.000 Euro aus dem Fonds.

An ATV werden rund 1, 13 Millionen Euro ausbezahlt, an krone.tv rund 1,47 Millionen. An Puls 24 gehen 1,5 Millionen, an Puls 4 1,43 Millionen, der "Kurier"-Sender Schau TV erhält als Regionalsender 807.000 Euro, W 24 kommt auf 470.000 Euro. 378.000 Euro bekommt R9 Österreich HD, A1now TV 140.000 Euro.

Radio

Im Bereich Hörfunk werden rund fünf Millionen Euro ausgezahlt. So erhalten etwa Kronehit 402.705 Euro, Radio 88.6 352.000 Euro und Radio Austria der Mediengruppe Österreich rund 340.000 Euro. (red, 11.1.2022)