Vor einiger Zeit erzählte mir meine griechische Freundin Penny von einer Suppe mit Fleischbällchen, die sich die Kinder immer von ihr wünschten. Neugierig geworden, bat ich sie um das Rezept.

Die Giouvarlakia-Avgolemono-Suppe ist ein typisches Winteressen in Griechenland und Zypern. Es gibt hier wohl auch so viele "einzig echte" Rezepte wie griechische Haushalte. Das folgende ist eines mit ganz viel Gemüse, was wohl den Kindern geschuldet ist. (Man schummelt es einfach immer überall rein, wo es angenommen wird.) Nach Pennys Rezept gekocht, kann es als Eintopf bezeichnet werden und benötigt keine Beilage.

Griechisches Winterrezept: Giouvarlakia. Foto: Helga Gartner

Andere Rezepte für Giouvarlakia verwenden überhaupt kein Gemüse, oder es werden die Bällchen extra gekocht und aus dem Sud und der Eier-Zitronen-Masse wird eine dickere Sauce bereitet. Dazu passt ganz gut Fladenbrot. Bei manchen Rezepten werden die Fleischbällchen auch mit einer Art Tomatensuppe angerichtet. Ich finde die Mischung aus Zitrone und Dille besonders gelungen. Mit dem Gemüse ergibt das einen wärmenden Eintopf (oder eine dicke Suppe), der (oder die) sehr frisch schmeckt.

Da hierfür doch größere Mengen an Gemüse kleingeschnitten werden müssen und Gäste eingeladen waren, habe ich die doppelte Menge zubereitet. Die Giouvarlakia eignet sich zum Aufwärmen ebenso wie zum Einfrieren. Sie erfordert keine besonderen Kochfertigkeiten. Einzig beim Zugeben der Eier-Zitronen-Mischung ist darauf zu achten, dass vorher löffelweise ein wenig Suppe in diese gerührt wird. Die Suppe darf auch nicht mehr kochen, wenn man die Eier-Zitronen-Mischung eingießt, sonst stockt sie und flockt aus.

Die folgenden Zutaten reichen für mindestens 4 Personen als Hauptspeise.

Für die Suppe:

½ Sellerie

1 kleine Stange Lauch

1 Karotte

1 großer Erdapfel

Stängel von Petersilie und Dille

2 Liter Wasser

Zum Binden:

Saft von 2 Bio-Zitronen

2 Eier

2 EL Speisestärke

Für die Fleischbällchen:

500 g Faschiertes (Rind oder Rind und Schwein gemischt)

1 mittelgroße Zwiebel

1 mittlere Karotte

150 g Reis (Rundkorn, ungekocht)

1 Ei

1 Bund Dille

½ Bund Petersilie

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

3 EL Olivenöl

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle





Giouvarlakia-Avgolemononeu.pdf Größe: 0,17 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.