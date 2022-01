Die "Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte" bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am 4. Dezember 2021. Foto: Gaigg

In der Polizei formiert sich offenbar Widerstand gegen die Impfpflicht und Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie im Allgemeinen. Mehrere – laut Eigenangaben – Hundert Polizisten haben sich am Dienstag in einem offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gewandt. Ihr Anliegen: Als "Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte" wolle man "Sorgen zum Thema geplante Impfpflicht und Spaltung der Gesellschaft kundtun". Es handle sich um "keinen Verein, keine Gewerkschaft und auch keine juristische Person", steht in dem Brief, der mehrere Seiten lang ist. Sondern um eine Gruppe, die sich "informell" zusammengefunden habe. Konkret habe sich die Gruppe auf dem Social-Media-Kanal Telegram organisiert. Wie viele Beamte wirklich hinter dem Brief stehen, ist aber völlig unklar.

Laut der Gruppe komme es innerhalb der Beamtenschaft zu immer mehr Spannungen zwischen Ungeimpften und Geimpften, besonders seit der 3G-Regelung am Arbeitsplatz sowie der angekündigten Impfpflicht. In dem Brief wird klar, was die Unterzeichner von der Impfung, die auch als "Gentherapeutika", "Studie" und "Versuch" bezeichnet wird, halten: "Als Polizistinnen und Polizisten üben wir einen gefährlichen Beruf aus, bei dem jede Amtshandlung theoretisch auch zum Tod eines Beteiligten führen kann. Insofern erlauben wir uns zu behaupten, dass uns eine individuelle Betrachtung und Risikoabwägung für eine medikamentöse Behandlung oder Impfung sowie die daraus resultierende höchstpersönliche Entscheidungsfindung zumutbar ist."

"Zahlreiche Beamte verlieren"

Die Gruppe fordert folgerichtig daher auch, die Impfpflicht nicht wie angekündigt einzuführen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass es folglich zu Problemen kommen könnte, wenn Beamte genau diese Pflicht kontrollieren sollen. Was auch im Brief bestätigt wird: Sollte es aufgrund der Impfpflicht zu personellen Engpässen kommen, müsse Karner damit rechnen, zahlreiche Beamte zu verlieren.

Ungeimpften Kollegen werde mit Disziplinarmaßnahmen gedroht, heißt es in dem Brief. In den letzten Wochen waren auf Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen mehrmals Gruppen zu sehen, die mit einem Transparent mit dem Schriftzug "Es reicht. Wir gemeinsam mit euch, Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte" teilgenommen haben. Im Dezember hieß es auf Nachfrage seitens der Wiener Landespolizeidirektion (LPD Wien), dass diesbezüglich interne Ermittlungen eingeleitet worden seien. Es stand allerdings im Raum, dass es sich um deutsche Staatsbürger gehandelt hat.

Verfassungsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner sagte zu dem Thema: "Wir sind in diesem Bereich natürlich tätig, weil wir es nicht akzeptieren können, dass sich Polizistinnen und Polizisten da engagieren. Ein Polizist hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit gewahrt bleibt. Sollten dahingehend dienstrechtliche Übertretungen festgestellt werden, kann es zu disziplinarrechtlichen Folgen kommen. "

Es ist jedenfalls genau jene Formulierung, die nun die Gruppe hinter dem offenen Brief als Selbstbezeichnung gewählt halt: "Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte". Unterschrieben ist der Brief von Diakon Uwe Eglau, der als Seelsorger bei der LPD Wien – und somit gar nicht als Polizist – tätig ist. Daneben scheinen noch zwei Beamte namentlich auf – von der LPD Tirol und der LPD Niederösterreich. Die angeblich 597 restlichen Beamten treten nicht namentlich in Erscheinung.

"Freemen und andere Anarchisten"

Eglau, der auch als Psychotherapeut arbeitet, ist in einem Video zum Thema Corona zu sehen, wo er in einem Interview sagt: "Die Politik versucht über Angstmache Menschen zu steuern." Einer der beiden Unterzeichner ist Johannes Rochl. Rochl scheint als Beamter der LPD Niederösterreich auf. Außerdem ist er Ortsparteivorsitzender der FPÖ Laxenburg. "Die Polizei soll sich bei der Kontrolle von Corona-Maßnahmen raushalten", erläutert er im STANDARD-Gespräch die Motivation hinter dem offenen Brief. Er habe von Anfang an mit besagter Gruppe bei den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen teilgenommen.

In der Zeitschrift "Blaulicht" der freiheitlichen Personalvertretung AUF schrieb Rochl 2017 einen Beitrag mit dem Titel "Freeman, Reichsbürger und andere selbsternannte Anarchisten". Es ging um eine Begegnung mit einem Staatsverweigerer, den er wegen "Störung der Ordnung und Lärmerregung" angezeigt hatte und der sich dann laut Rochl über ihn beschwerte. Auf die Frage, wie er dazu stehe, nun mit solchen Gruppen Seite an Seite an Demos teilzunehmen, sagt Rochl: "Wir wollen ein Zeichen innerhalb der Polizei setzen, dass nicht jeder ein sturer Befehlsempfänger ist." Mit wem man demonstriere, könne man sich nicht aussuchen. Eine Liste mit Namen der restlichen 597 Unterstützer könne man aus Datenschutzgründen nicht vorlegen, sagt Rochl.

85-prozentige Impfquote

Das Innenministerium reagiert mit einem allgemeinen Statement auf den Oofenen Brief: "Vorab bedanken wir uns bei allen Polizistinnen und Polizisten, die seit vielen Monaten die notwendigen Maßnahmen gewissenhaft mittragen, gewissenhaft umsetzen und somit ihrer Vorbildwirkung gerecht werden." Die österreichische Polizei stehe hinter den notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Zudem verweist das Innenministerium auf eine 85-prozentige Impfquote der rund 32.000 Polizistinnen und Polizisten. Man könne also sagen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Bereich der Exekutive sehr gut angenommen und umgesetzt werden. "Insbesondere die Einhaltung der 3G-Regelung ist eine wesentliche Maßnahme, um den mit vielen Bürgerkontakten behafteten Beruf der Polizistinnen und Polizisten zum Selbstschutz, aber auch zum Schutz der Mitmenschen aufrechterhalten zu können", heißt es. (Vanessa Gaigg, 11.1.2022)