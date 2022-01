Das Reise- und Buchungsportal Camping.info hat im Rahmen eines Publikumspreises die beliebtesten Campingplätze in Österreich ausgezeichnet

Bleibt in Österreich an der Spitze: Camping Grubhof in Salzburg. Foto: Camping Grubhof

An der Spitze des jährlichen von der Buchungsplattform Camping.info vergebenen Campingplatz-Awards tut sich auch heuer nichts: Zum sechsten Mal in Folge ist Camping Grubhof zum besten Campingplatz in Österreich gewählt worden. Während im Winter die Skifahrer und Winterwanderer den Platz dominieren, sind es im Frühjahr viele Wildwassersportler, die mit Kanu und Kajak unterwegs sind. Der Nationalpark Berchtesgaden sowie die Loferer Steinberge runden das Angebot für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Mountain- und E-Biker ab.

Für den Erfolg des Grubhofs sind seit 1998 Robert und Maria Stainer verantwortlich, die den Platz ständig erweitern und komfortabler gestalten. Im vergangenen Jahr wurde die Renaturierung des Saalach-Ufers abgeschlossen. Die Böschungen wurden abgeflacht, somit ist die Saalach nun leichter zugänglich. Außerdem erhält der Grubhof neben "Bester Platz in Österreich und Salzburg" noch die Zusatzauswertung "ideal zum Wandern".

Auch im europäischen Vergleich hält sich der Salzburger Campingplatz an der Spitze. Er bleibt, wie schon im vergangenen Jahr, auf Platz 2. Der erste Rang geht wieder an den Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. (red, 11.1.2022)

Das sind die Top 10 im Überblick:



1. Camping Grubhof / Salzburg / St. Martin bei Lofer / Europa Nr. 2

2. Camp MondSeeLand / Oberösterreich / Tiefgraben bei Mondsee / Europa Nr. 5

3. Camping Murinsel / Steiermark / Großlobming / Europa Nr. 7

4. Camping Sonnenland / Burgenland / Lutzmannsburg / Europa Nr. 13

5. Camping Brunner am See / Kärnten / Döbriach / Europa Nr. 16

6. Sportcamp Woferlgut / Salzburg / Bruck an der Grossglocknerstraße / Europa Nr. 27

7. Erlebnis-Comfort-Camping Aufenfeld GmbH / Tirol / Aschau im Zillertal / Europa Nr. 28

8. Seecamping Berghof / Kärnten / Villach/Landskron / Europa Nr. 31

9. 50plus Campingpark Fisching / Steiermark / Weisskirchen / Europa Nr. 35

10. Camping Ötztal Längenfeld / Tirol / Längenfeld / Europa Nr. 36