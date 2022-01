"Heute.at" war seit Montag immer wieder offline. Foto: Screenshot/heute.at

Wien – "Heute.at" scheint seine technischen Probleme in den Griff bekommen zu haben. Nachdem die Seite des Mediums seit Montag nicht oder nur sporadisch erreichbar war, informierte die Redaktion Dienstagmittag in einem "In eigener Sache", dass die Probleme behoben wurden. "Gestern ein technischer Defekt, heute wieder in alter Stärke zurück: Heute.at war nach einem Ausfall bei einem externen Anbieter teilweise offline", heißt es in der Mitteilung.

"Heute.at"-Chefredakteur Clemens Oistric erklärt auf STANDARD-Anfrage, dass einer der "externen Dienstleister 'Heute'-User nicht zur korrekten IP-Adresse weitergeleitet" hätte. Einige DNS-Server hatten diesen falschen Eintrag zwischengespeichert, so Oistric. Jetzt funktioniere aber wieder alles: "Die großen Provider Österreichs liefern Heute.at bereits wieder wie gewohnt korrekt aus, alle anderen folgen nun sukzessive. Die Userzahlen liegen bereits wieder auf Normal-Niveau."

Wir sind Familie

Zwischenzeitlich bot krone.at via Twitter technische Hilfe an.

"Heute"-Herausgeberin Eva Dichand ist mit "Krone"-Herausgeber Christoph Dichand verheiratet. (red, 11.1.2022)