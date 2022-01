Wie bei so vielen Smartphones soll auch beim Oneplus 10 die Kamera den Ausschlag im Vergleich zur Konkurrenz geben. Foto: Oneplus

Stückchenweis hat Oneplus in den vergangenen Wochen neue Details zur nächsten Generation seiner Smartphone-Serie veröffentlicht. Nun ist dieser Prozess abgeschlossen, und das Ergebnis wird offiziell: Mit dem Oneplus 10 Pro gibt es eine neue Option für all jene, die auf der Suche nach einem Topgerät mit Android sind.

Hasselblad

Der chinesische Hardwarehersteller will dabei einmal mehr mit einer Partnerschaft punkten, die man im Vorjahr eingegangen ist: An der Entwicklung der Kamera war nämlich der renommierte Kamerahersteller Hasselblad beteiligt. Besonders sticht dabei die Ultraweitwinkelkamera heraus. Diese soll nämlich einen extrem weiten Betrachtungswinkel von 150 Grad bieten. Kombiniert ist diese Optik mit einem 50-Megapixel-Sensor von Samsung und zwar dem JN1.

Die Hauptkamera wirkt da im Vergleich relativ konservativ: Es gibt einen 48-Megapixel-Sensor von Sony (IMX789),der 1/1,43 Zoll groß ist – da verbauen viele aktuelle Top-Smartphones mittlerweile deutlich größere Sensoren. Dazu kommt noch eine 8-Megapixel-Telekamera mit einem Vergrößerungsfaktor von 3,3. Die Selfie-Kamera ist mit 32 Megapixel angegeben.

Marketing-Deals

Was hat all das nun mit Hasselblad zu tun? So wie es aussieht, dürfte sich die Partnerschaft auch heuer weitgehend auf die Farbkalibrierung beschränken. Unter dem Namen "Natural Color Optimisation 2.0" sollen Bilder noch "naturnaher" sein als bisher, verspricht der Hersteller. Außerdem gibt es einen neuen "RAW Plus" genannten Modus, der die Aufnahme von 12-Bit-RAW-Fotos ermöglichen soll, die wiederum mehr Details für die Nachbearbeitung versprechen.

Foto: Oneplus

Zurück zu anderen Eckdaten: Das Oneplus 10 Pro ist mit einem 6,7 Zoll großen QHD+-Bildschirm (3.216 x 1.440 Pixel) ausgestattet. Dabei handelt es sich um ein LTPO-Panel, es gibt also eine variable Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hz – je nach Anwendungsfall.

SoC

Als Prozessor wird ein Snapdragon 8 Gen 1 mitgeliefert – also der aktuellste Topchip von Qualcomm. Diesem stehen je nach Modell 8 oder 12 GB LPDDR5 RAM zur Seite. In der Präsentation strich Oneplus ein Feature namens Hyperboost hervor, mit dem die Nutzer für Spiele die maximale Leistung aus dem Gerät holen können sollen. Dazu passend wurde auch das Kühlsystem deutlich vergrößert.

Der Akku umfasst 5.000 mAh und kann via Kabel mit einer Ladeleistung von bis zu 80 Watt versorgt werden. Drahtloses Laden gibt es mit bis zu 50 Watt. Egal auf welchem Weg, das Oneplus 10 Pro sollte also sehr schnell wieder aufgeladen sein. Der Hersteller selbst spricht über den Kabelweg von einer vollen Aufladung innerhalb von 32 Minuten. Der lokale Speicherplatz liegt bei 128 bzw. 256 GB (UFS 3.1), erweiterbar ist dieser wie gewohnt nicht. Ansonsten gibt es noch WiFi6, Bluetooth 5.2 und 5G-Support. Auch Dual-SIM-Unterstützung wird geboten.

Schwer und groß

Das Gewicht des Oneplus 10 Pro liegt bei 205 Gramm, die Abmessungen sind mit 163 x 73,9 x 8,55 angegeben. Als Farbvarianten sind heuer Grün und Schwarz erhältlich. Die aktuelle Ankündigung bezieht sich zunächst nur einmal auf den chinesischen Markt. Wann das Gerät in anderen Ländern verfügbar sein soll, verrät man noch nicht.

Insofern bleibt auch der Preis noch offen, in China werden aber ab umgerechnet ungefähr 650 Euro verlangt. Bevor sich wer zu frühe Hoffnungen macht, es ist davon auszugehen, dass der reale Preise in Europa deutlich darüber liegt. Im Vorjahr wurde das Pro-Modell zunächst um knapp 900 Euro verkauft. Apropos: ein kleineres Oneplus 10 sollte in den kommenden Wochen auch noch folgen.

Android 12

Als Software läuft auf dem Gerät übrigens Oppos ColorOS 12.1, für Europa dürfte man aber auf OxygenOS 12 wechseln. Allerdings werden diese ohnehin nach und nach zusammengeführt, insofern wird auch der Unterschied nach und nach kleiner – was bei langjährigen Oneplus-Kunden durchaus umstritten ist. Zumindest eine gute Nachricht gibt es. Egal ob ColorOS 12.1 oder OxygenOS 12, beide basieren sie auf dem aktuellen Android 12. (apo, 11.1.2022)