Ab 2024 Maximum der Sonnenaktivität

Sonnenflecken, riesige Masseeruptionen an der Sonnenoberfläche und ein elfjähriger Aktivitätszyklus unseres Zentralgestirns – all diese Phänomene haben mit dem Magnetfeld der Sonne zu tun. Dessen Grundstruktur ist mit jener des Erdmagnetfelds vergleichbar: ein Dipol, dessen Magnetfeldlinien die Sonnenoberfläche an den Polen durchdringen. Rotation und Gasbewegungen des Sterns sorgen aber dafür, dass die Magnetfeldstruktur alles andere als einfach bleibt. Die Feldlinien werden verzerrt, verbogen, gebündelt und zu komplexen Gebilden geformt. Dort, wo Feldlinienschlaufen die Oberfläche durchdringen, entstehen Sonnenflecken – oft liegen zwei in unmittelbarer Nähe zueinander. In Regionen mit einer Häufung an Sonnenflecken sind Eruptionen wahrscheinlich. Im Rahmen des elfjährigen Zyklus der Sonnenaktivität nehmen Flecken und Auswürfe stetig zu, um in einem zweiten Zyklusabschnitt wieder abzunehmen. Das nächste Sonnenmaximum steht uns voraussichtlich ab 2024 bevor. Dann sollten auch die Nordlichter auf der Erde noch heller strahlen als sonst. (pum, 12.1.2022)





