639 positive PCR-Tests gab es am ersten Schultag in Wien. Foto: APA / Herbert Neubauer

Positive Fälle noch vor dem Schulstart herausfischen. Das war das erklärte Ziel der Wiener PCR-Test-Offensive am vergangenen Wochenende. So wurden am Samstag und Sonntag 136.000 PCR-Tests von Schülerinnen und Schülern in Wien abgegeben. "Dabei wurden 1354 potenzielle Neuinfektionen noch vor Schulstart gefunden", hieß es am Dienstag aus dem Büro von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) zum STANDARD.

Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien wurden zudem weitere 139.000 PCR-Tests von Wiener Schülerinnen und Schülern über das Programm Alles gurgelt durchgeführt. Dabei wurden – mit Auswertungsergebnissen bis Montagmitternacht – weitere 639 "potenzielle Neuinfektionen" registriert. Die genaue Abklärung erfolgt durch die Gesundheitsbehörden. Seit Samstag wurden damit allein von den Schülerinnen und Schülern in Wien 1993 positive Corona-Tests abgegeben.

121 positive Fälle in Wiener Kindergärten

Wiederkehr sprach von einem "guten Schulstart nach den Ferien". Ganz wichtig seien die Testungen noch vor dem ersten Schultag gewesen. "Hier möchte ich mich bei allen bedanken, die dem Appell der Stadt Wien nachgekommen sind." Bei 17.000 PCR-Tests von Kindergartenkindern in Wien wurden zudem 121 positive Fälle entdeckt.

Aktuell sind drei Corona-Tests pro Woche für Schülerinnen und Schüler vorgeschrieben. Nur in Wien, Nieder- sowie Oberösterreich werden bereits jetzt in mindestens zwei Durchgängen pro Woche die sensitiven PCR-Tests sowie ein Antigentest eingesetzt. In den restlichen Bundesländern gibt es diese Woche nur einen PCR-Test. Ab der kommenden Woche kommt dann bundesweit zweimal pro Woche die PCR-Methode zum Einsatz.

"Alles gurgelt" in allen Wiener Schulen

Seit dieser Woche werden in Wien nicht nur die PCR-Tests der höheren Schulstufen über Alles gurgelt ausgewertet, sondern auch jene in den Volks- und Sonderschulen. In den restlichen Bundesländern kommt das Programm Alles spült des Bildungsministeriums zum Einsatz. Hier wurde nach einer Neuausschreibung ein Laborwechsel vollzogen. Abgesehen von Wien, wo Lifebrain auswertet, werden die PCR-Schultests von Procomcure/ Tauernklinikum durchgeführt.

700.000 Antigentests, 1165 positive Ergebnisse

Das Bildungsministerium hat am Dienstag vorerst nur österreichweite Ergebnisse der ersten Antigentest-Runde zum Schulstart bekanntgegeben. Demnach waren 1165 Antigentests positiv. Diese müssen per PCR-Methode abgeklärt werden. Knapp 700.000 Schülerinnen und Schüler wurden getestet.

In Wien schlugen 271 Tests an, gefolgt von Niederösterreich (180), Tirol (160) und Oberösterreich (138). Elf Schulklassen österreichweit befinden sich im Distance-Learning, diese Zahl dürfte nach der nächsten Testrunde aber deutlich ansteigen. Am Dienstag wurde laut Ministerium ein zusätzlicher Antigentest eingeschoben – womit es in dieser Woche vier Tests pro Schulstandort gibt. Bildungsminister Martin Polaschek meinte: "Mit den Schultests tragen wir weiter zu Sicherheit bei." (David Krutzler, 11.1.2022)